Bolojan a povestit cum a fost presat să favorizeze candidați la un concurs pe când era prefect

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre experiențele din perioada în care a fost prefect de Bihor, pentru a evidenția problemele din sistemul public. Prim-ministrul a relatat, pentru HotNews, că în urmă cu aproximativ 20 de ani, în timp ce organiza concursuri de angajare, a fost abordat de părinți care solicitau sprijin pentru angajarea copiilor lor, fără ca aceștia să participe ulterior la concurs.

„În toți acești ani - în 20 de ani - m-am văzut cu mulți oameni în diverse situații. Mi s-au solicitat tot felul de lucruri, unele fezabile, altele nu. Am acționat și am făcut ce trebuie. Când mi-au solicitat unele lucruri le-am spus direct că nu funcționează” a declarat acesta

Bolojan a precizat că, în final, acei tineri nu s-au mai prezentat la concurs, părinții considerând că, dacă nu era „aranjat” pentru copiii lor, era aranjat pentru alții. Acesta a adăugat că mentalitățile de acest fel se schimbă greu și că, de-a lungul anilor, s-a confruntat cu numeroase solicitări, unele rezonabile, altele nejustificate, însă a acționat conform regulilor.

Premierul a declarat că nivelul redus de încredere în clasa politică este legat de percepția publică privind corectitudinea din sectorul administrativ. Acesta a afirmat că această percepție este formată din experiențele personale ale oamenilor și din ceea ce aud în jurul lor.

Bolojan a adăugat că mulți tineri au ales să plece din țară deoarece au considerat că accesul în administrație nu se face prin concursuri corecte. Potrivit acestuia, sistemul administrativ se confruntă cu probleme acumulate de-a lungul timpului.

Pe 23 septembrie 2025, premierul i-a primit în biroul său de la Palatul Victoria pe Mihai Barbu, liderul filialei PNL Vaslui, și pe omul de afaceri Fănel Bogos, pentru o discuție de aproximativ 15 minute. Fănel Bogos se află în arest preventiv, fiind acuzat de Direcția Națională Anticorupție că ar fi apelat la rețele de influență pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui.

Conform stenogramelor din dosarul DNA, Bogos ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru a obține audiența, scopul fiind protejarea unei afaceri din domeniul avicol. Procurorii susțin că intermediarul întâlnirii a fost Mihai Barbu, plasat ulterior sub control judiciar și suspendat din funcția de președinte al filialei județene PNL Vaslui.