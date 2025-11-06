Cum evită politicienii interceptările. Dezvăluirile șefului PNL Vaslui, despre premierul Ilie Bolojan

Mihai Barbu a vorbit despre cum preferă șeful Guvernului să evite comunicarea prin telefon sau mesaje, tocmai pentru a nu fi interpretat greșit de anchetatori. Întrebat dacă a vorbit direct cu Ilie Bolojan pentru a stabili întâlnirea, Mihai Barbu a negat orice contact personal.

„Nu l-am sunat pe el. Am vorbit la cabinet. E complicat să discut cu dumnealui, mai ales că dumnealui obișnuiește să nu vorbească la telefon, să nu scrie mesaje și atunci... e greu. Premierul a ascultat, așa procedează dumnealui, își face o părere, mai departe nu am mai discutat pe acest subiect. Noi am făcut o evaluare pe oamenii care au notorietate în Vaslui și nu am hotărât pentru ce anume candidatură. Că e la nivel județean sau nu, nu am hotărât. 15 minute a durat discuția. Nu a fost o discuție despre salmonella. Eu l-am prezentat pe el ca om de afaceri și el și-a prezentat compania. Premierul a luat act”, a declarat liderul PNL Vaslui, la Antena 3 CNN.

Mihai Barbu, președintele organizației PNL Vaslui și trezorier al partidului, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, în urma anchetei DNA care îl vizează pe omul de afaceri Fănel Bogos.

Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, Barbu este acuzat că ar fi folosit influența și autoritatea funcției sale pentru a obține, pentru sine sau pentru alte persoane, foloase necuvenite. Procurorii susțin că acesta ar fi intervenit pentru a-l sprijini pe Fănel Bogos să obțină despăgubiri de aproximativ 3 milioane de euro de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui.

Conform anchetatorilor, începând din luna februarie, Mihai Barbu „și-ar fi exercitat influența și autoritatea politică” pentru a facilita o întrevedere între omul de afaceri și „înalt funcționari ai statului, directorul ANSVSA și alți oameni politici”. Totodată, el ar fi făcut demersuri pentru îndepărtarea din funcție a șefului DSVSA Vaslui, cel care identificase nereguli în fermele deținute de Fănel Bogos.

Direcția Națională Anticorupție a anunțat joi că omul de afaceri Fănel Bogos a fost reținut pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență. Potrivit anchetatorilor, într-una dintre fermele sale din județul Vaslui a fost descoperit un focar de salmoneloză, provocat de nerespectarea normelor sanitar-veterinare.

Bogos ar fi încercat să obțină despăgubiri ilegale de peste 13 milioane de lei, depunând un dosar la DSVSA Vaslui, care însă i-a fost respins. În acest context, el ar fi apelat la mai multe persoane influente pentru a anula sancțiunile primite și pentru a determina demiterea directorului instituției, care refuzase să aprobe plata.

După apariția numelui premierului în dosar, Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a confirmat că întâlnirea a avut loc la Palatul Victoria, nu la sediul PNL.

Ioana Dogioiu a clarificat informațiile apărute în spațiul public referitoare la întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și liderul PNL Vaslui, afirmând că aceasta a avut loc „pe data de 23 septembrie, la Palatul Victoria, nu în Modrogan”, conform registrului oficial de intrări.

Potrivit acesteia, președintele filialei, domnul Barbu, a venit însoțit de colegul său Bogos, iar motivul declarat al întrevederii a fost „discutarea unor chestiuni politice și de organizare internă”, întâlnirea durând doar 15 minute, nu patru ore, așa cum s-a vehiculat anterior.

De-a lungul anilor, numeroase cazuri de corupție au scos la iveală metodele prin care politicienii încearcă să evite interceptările sau flagranturile. Fie că au folosit intermediari, fie că s-au întâlnit în locuri izolate, unii au încercat să ascundă probele de ochii anchetatorilor.

De la Dumitru Buzatu, surprins când primea o geantă cu bani direct din portbagaj, până la Nelu Tătaru, acuzat că ar fi acceptat diverse beneficii materiale, mai multe nume sonore au fost vizate de anchete similare. Surse judiciare au precizat că mulți dintre cei anchetați au evitat să atingă direct banii marcați cu vopsea fluorescentă, dar investigatorii au găsit întotdeauna modalități legale de a-i trimite în fața justiției.

Scandalul de la Vaslui aduce din nou în atenție metodele prin care politicienii și oamenii de afaceri încearcă să se ferească de interceptări, însă, așa cum arată istoria recentă, anchetatorii continuă să găsească dovezi decisive chiar și în cele mai discrete „combinații”.