Ilie Bolojan, despre plasarea sub control judiciar a trezorierului PNL: A fost decizia corectă

Premierul și liderul PNL, Ilie Bolojan, a comentat joi seară cazul lui Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui și trezorier al formațiunii, care a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile în dosarul DNA ce îl vizează pe omul de afaceri Fănel Bogos. Șeful Guvernului a declarat că partidul a procedat corect suspendându-l din toate funcțiile, respectând totodată prezumția de nevinovăție.

„PNL a luat decizia corectă, de a-l suspenda. Nu dăm noi sentințe, respectăm prezumția de nevinovăție, respectăm instituțiile statului”, a afirmat Bolojan într-un interviu acordat Digi24, alături de primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Premierul a confirmat că măsura a fost luată în cursul zilei de joi, imediat după apariția informațiilor publice.

Întrebat despre implicațiile dosarului asupra imaginii clasei politice, liderul liberal a transmis un mesaj realist:

„Calitatea clasei politice din România este cea pe care o avem, cu bune și cu rele. Când ajungi să conduci o organizație, găsești oameni pe funcții care par de bună-credință. Nu poți să-i schimbi pe toți, iar premisa de la care am pornit întotdeauna este că oamenii sunt corecți și de bună-credință. Nu pot pleca de la altă premisă”, a spus premierul.

El a adăugat că orice politician care încalcă principiile morale trebuie să-și asume consecințele.

„În condițiile în care un om aflat într-o activitate publică sau politică face lucruri care încalcă principiile normalității, intră în afaceri dubioase sau comite fapte de corupție, își asumă răspunderea. Iar PNL, în această situație, a luat decizia corectă. Nu dăm noi sentințe, respectăm prezumția de nevinovăție și instituțiile statului”, a reiterat Bolojan.

Conform Direcției Naționale Anticorupție, Mihai Barbu este acuzat de folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite. Procurorii susțin că Barbu ar fi intervenit pentru a-l ajuta pe Fănel Bogos să obțină despăgubiri de 3 milioane de euro de la DSVSA Vaslui.

DNA arată că, începând din februarie, Barbu „și-ar fi exercitat influența și autoritatea politică” pentru a facilita o întâlnire între afacerist și „înalt funcționari ai statului, directorul ANSVSA și alți oameni politici”. De asemenea, ar fi făcut presiuni pentru demiterea șefului DSVSA Vaslui, care constatase nereguli în fermele deținute de Bogos.

Mihai Barbu este cel care l-a însoțit pe Fănel Bogos la o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, fapt confirmat de Guvern, care a precizat însă că discuția „nu a avut niciun fel de urmări”.

Barbu a declarat ulterior la Antena 3 CNN că a dorit doar să-l prezinte pe Bogos ca „om de afaceri din județul Vaslui”, negând că ar fi intervenit în problemele acestuia. „Nu a fost o discuție despre salmonella. Eu l-am prezentat pe el ca om de afaceri și am prezentat niște cifre pe care le știam, făcând un search despre datele lui financiare, și el și-a prezentat compania. Premierul a luat act”, a spus Barbu.

Conducerea Partidului Național Liberal a anunțat joi seară suspendarea lui Mihai Barbu „din toate funcțiile deținute în partid”, menționând că situația sa va fi analizată în funcție de evoluția anchetei.

„Partidul rămâne ferm angajat în respectarea legii, a integrității și a standardelor etice pe care le promovează. Respectăm principiul prezumției de nevinovăție și independența instituțiilor judiciare”, a transmis Biroul de presă al PNL într-un comunicat.