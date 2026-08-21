PNL are noi președinți interimari în patru sectoare

Partidul Național Liberal (PNL) și-a completat conducerea organizațiilor din București, după ce Biroul Politic Național a validat, în unanimitate, noii președinți interimari ai filialelor din sectoarele 2, 3, 4 și 5. Anunțul a fost făcut vineri de președintele PNL București, Sebastian Burduja.

Potrivit acestuia, noile structuri de conducere sunt coordonate de Sanda Nicola la Sectorul 2, Dragoș Pîslaru la Sectorul 3, Oana Gheorghiu la Sectorul 4 și Andrei Badiu la Sectorul 5.

„Bucureștiul merită echipe de profesioniști. Astăzi am făcut un pas important pentru Capitală”, a transmis Sebastian Burduja, după ședința conducerii centrale a partidului.

Liderul PNL București a precizat că echipa liberală din Capitală este completată de primarul general Ciprian Ciucu, de George Cristian Tuță, președintele PNL Sector 1 și primarul Sectorului 1, precum și de Paul Moldovan, primarul Sectorului 6 și președintele organizației PNL din acest sector.

Burduja spune că reorganizarea filialelor trebuie privită dincolo de competiția internă din partid, în contextul în care liberalii urmăresc să își consolideze echipele administrative din Capitală.

„Bucureștiul se schimbă cu oameni care muncesc și livrează rezultate”, a afirmat acesta, indicând drept exemple administrațiile liberale din sectoarele 1 și 6 și de la Primăria Generală.

Potrivit lui Burduja, noii lideri de sector provin atât din interiorul PNL, cât și din afara partidului, iar selecția lor urmărește atragerea unor profesioniști și consolidarea organizațiilor locale.

Președintele PNL București le-a transmis celor patru lideri interimari că au o responsabilitate importantă și că rezultatele lor vor fi evaluate în funcție de percepția și așteptările bucureștenilor.

Sebastian Burduja a subliniat, totodată, că liberalii trebuie să construiască echipe unite și să atragă în partid profesioniști cu experiență în administrație și în societatea civilă.

„Bucureștiul are nevoie de seriozitate și de muncă în echipă”, a concluzionat liderul PNL București.