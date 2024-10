Politica Sanda Nicola, de la TV în partidul lui Geoană. E pe primul loc pentru Camera Deputaților







Fosta jurnalistă Sanda Nicola candidează pentru Camera Deputaților din partea Partidului România în acţiune, fondat de fostul secretar general al NATO.

Sanda Nicola spune că a simțit momentul potrivit să se implice politic

Sanda Nicola a declarat că a simțit că e momentul potrivit pentru ea să intre în politică, dar este conștientă că şansele de a trece pragul electoral depind de intrarea candidatului Mircea Geoană în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

„Nu ne așteptăm să câștigăm alegerile, dar vrem să trecem pragul de 5%”, a declarat fosta jurnalistă, potrivit Hotnews.

„Am discutat și cu familia și am ajuns la concluzia că este momentul potrivit pentru mine, dincolo de toate temerile. Am aproape 48 de ani, încă mă bucur de sprijin din partea cetățenilor. Exista o așteptare dintr-o anumită zonă să mă implic mai mult decât o făceam. Au fost 23 de ani de meserie în care am vorbit despre problemele țării, apoi am învățat cum pot să fie rezolvate anumite probleme”, a mai spus fosta prezentatoare.

Vor să treacă pragul electoral

Sanda Nicola crede că e nevoie de un efort foarte mare pentru a promova un partid într-o perioadă atât de scurtă.

„Am crezut că și alte partide vor face pragul, dar nu au făcut. Nu au fost observatori în toate secțiile, pentru că se poate întâmpla orice, iar scrutinul din primăvară ne-a arătat asta.

Au fost formațiuni care au venit cu dovezi clare că au fost fraude și lucrurile nu s-au schimbat. Știu că vom face tot ce ține de noi pentru a atinge obiectivul. Va fi un efort de a ne promova într-o perioadă foarte scurtă”, a mai spus, în interviu, fosta prezentatoare de știri.

Sanda Nicola a plecat din România de câțiva ani

Sanda Nicola este în prezent cercetător și asistent la Universitatea din Liege, Facultatea de Științe, Departamentul de Geografie. Ea a părăsit România în urmă cu câțiva ani, iar în ultima perioadă a coordonat lucrările practice de la cursurile de dezvoltare teritorială și turistică și de securitate alimentară și energetică.

Ea a anunțat că va face parte din echipa lui Mircea Geoană încă de pe 21 septembrie, dar atunci spunea că nu intră în politică, ci că va face parte dintr-o mișcare civică.

Partidul România în acţiune a fost fondat de Mircea Geoană și este condus de Mihai Apostolache.