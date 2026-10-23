Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, cere unitate în Partidul Național Liberal și avertizează asupra riscului ca formațiunea să se rupă în două partide, în contextul intrării în opoziție.

Într-o postare publică, acesta pledează pentru păstrarea identității liberale, o conducere care să asculte toate organizațiile și decizii luate transparent.

Tișe afirmă că este membru PNL de 26 de ani și susține că, în această perioadă, nu a făcut alianțe sau înțelegeri nici cu PSD, nici cu USR. El spune că nu face parte din nicio tabără internă și respinge etichetele de „trădător” și „pucist”.

„Tabăra mea este PNL, un partid care trebuie să fie cu identitate, echilibru și demnitate”, a transmis Tișe, care își amintește și rezultatele obținute în alegeri. Potrivit acestuia, are 20 de ani de alegeri câștigate prin vot direct, cu patru mandate de președinte al Consiliului Județean și unul de senator ales uninominal.

Liderul clujean consideră că PNL trebuie să își stabilească o direcție clară și să își respecte valorile, fără să își piardă identitatea liberală în relația cu USR și fără să ajungă subordonat PSD.

Tișe susține un PNL liberal-conservator, care să promoveze familia, tradiția, identitatea națională, mediul de afaceri, dezvoltarea economică și responsabilitatea față de țară. El cere, totodată, ca organizațiile partidului să fie respectate, iar colaborările politice să se bazeze pe principii și obiective clare.

În opinia sa, deciziile importante trebuie luate transparent, iar membrii care obțin rezultate electorale trebuie să aibă un rol relevant în conducerea formațiunii.

Alin Tișe respinge adâncirea conflictelor interne și spune că nicio orientare din PNL nu ar trebui obligată să renunțe la propriile convingeri. El îi invită pe colegii săi la dialog și la o abordare „sinceră și neconflictuală” privind viitorul partidului.

Mesajul politicianului se încheie cu un apel la reconstrucția încrederii și la asumarea unei direcții proprii: „PNL trebuie să fie responsabil de propriul destin”.