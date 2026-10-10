Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, îl atacă pe președintele PNL Ilie Bolojan și îi cere să renunțe la ceea ce consideră a fi blocarea formării unui guvern stabil, precum și să accepte o soluție politică, chiar dacă aceasta presupune intrarea partidului în opoziție, într-un „manifest” publicat pe Facebook.

Tișe îi solicită liderului PNL fie să susțină învestirea unui guvern, cu sau fără participarea PNL, fie să demisioneze atât din funcția de premier, cât și din cea de președinte al partidului.

„România are nevoie urgentă de un guvern!”, afirmă Tișe, care susține că actuala criză politică durează de aproximativ 150 de zile și afectează interesele țării. El îl acuză pe Bolojan că ar pune orgoliile și calculele politice înaintea interesului național și că menține partidul într-un blocaj prelungit.

În mesajul său, Alin Tișe afirmă că a susținut constant formarea unui guvern stabil și nominalizările făcute de președintele Nicușor Dan, inclusiv candidatura lui Siegfried Mureșan.

El susține că parlamentarii PNL ar fi trebuit să voteze pentru învestirea unui asemenea guvern și îl acuză pe Bolojan că nu și-a asumat public responsabilitatea în negocierile politice.

Potrivit lui Tișe, eșecul negocierilor și respingerea succesivă a unor formule de guvernare au prelungit criza, cu efecte negative asupra stabilității politice și economice.

Președintele CJ Cluj mai afirmă că acceptă inclusiv varianta intrării PNL în opoziție, dacă aceasta permite depășirea impasului. El susține că niciun lider și niciun partid nu trebuie să își plaseze interesele deasupra celor ale României.

Alin Tișe își încheie mesajul reafirmându-și identitatea liberal-conservatoare și experiența de 25 de ani în partid, în care spune că a fost ales parlamentar pentru cinci mandate.

„Votează împreună cu întregul PNL pentru o guvernare stabilă, cu sau fără PNL în guvern, sau lasă România să trăiască!”, îi transmite acesta lui Bolojan, încheind cu apelul: „România înainte de toate!”