Alin Tișe, atac la adresa conducerii partidului: PNL nu mai există!

Alin Tișe lansează un atac dur la adresa actualei conduceri a PNL și susține că partidul și-ar fi abandonat identitatea politică pentru a-și asigura supraviețuirea la guvernare. Într-o postare publicată pe Facebook, acesta afirmă că PNL s-ar fi apropiat decisiv de USR și vorbește despre o „dispariție politică” a formațiunii.

„PNL NU MAI EXISTĂ! A fost făcut cadou USR-ului”, își începe Alin Tișe mesajul, susținând că partidul nu a dispărut în urma unei proceduri democratice, ci s-ar fi „predat” treptat, prin negocieri politice.

„Nu s-a dizolvat printr-un congres prin vot democratic și nici nu i-a stins nimeni oficial lumina. S-a predat. Total! Încet și calculat. Cu protocoale semnate și cu ușile închise”, afirmă Tișe.

Potrivit acestuia, criza politică din ultimele luni nu ar fi fost accidentală, ci parte a unui mecanism menit să creeze condițiile pentru o anumită soluție politică. Tișe susține că negocierile pentru formarea guvernării au menținut România într-o perioadă de incertitudine și blocaj.

„Ceea ce spun de 100 de zile se vede acum cu ochiul liber: CRIZA politică nu a fost un accident. A fost mecanismul”, scrie Alin Tișe.

În opinia sa, condiționările politice și lipsa unei soluții rapide ar fi avut rolul de a pregăti terenul pentru apropierea dintre PNL și USR.

„Tot acest joc al condiționărilor, al ultimatumurilor și al crizei a servit unui singur scop: să pregătească terenul pentru împreunarea PNL cu exact partidul cu care, până mai ieri, pretindeau că nu au nimic în comun”, afirmă Tișe.

El critică în special ceea ce consideră a fi abandonarea identității tradiționale a PNL.

„PNL nu mai este PNL! Este doar ambalajul unei dispariții politice”, susține acesta.

Tișe afirmă că partidul și-ar fi abandonat „identitatea, electoratul și propria istorie” pentru a-și găsi supraviețuirea într-o alianță politică.

În final, el pune sub semnul întrebării modul în care a fost gestionată criza politică și întreabă cine ar fi avut interesul ca aceasta să continue.

„Întrebarea adevărată este: «cine a avut nevoie ca România să rămână în criză?»”, scrie Alin Tișe.

Acesta susține că, după aproximativ 100 de zile, scenariul ar deveni tot mai clar și acuză că PNL ar fi fost împins „pas cu pas” spre propria dispariție.

„România nu are nevoie de partide care își schimbă identitatea ca să rămână la putere”, conchide Tișe. „Un partid poate pierde puterea în alegeri. Dar, în clipa în care își pierde identitatea, nu mai este învins. Este terminat.”