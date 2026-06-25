Președintele României, Nicușor Dan, a avut joi dimineață o întâlnire cu președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Alin Tișe, la Hotelul Victoria din Cluj-Napoca, unde șeful statului a fost cazat în timpul vizitei sale în oraș. Potrivit Cluj24, cei doi au discutat la o cafea, iar întâlnirea a durat peste 30 de minute.

Conform sursei citate, discuția s-a desfășurat înainte ca Nicușor Dan să plece spre Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, de unde a zburat către Polonia.

Președintele participă la Gdansk la o conferință dedicată statelor de pe Flancul Estic al NATO, în cadrul căreia tema principală este situația din Ucraina.

Potrivit sursei, Alin Tișe a fost prezent și la aeroport, în momentul plecării delegației prezidențiale.

Întâlnirea a avut loc într-un context politic tensionat, în condițiile în care Alin Tișe s-a remarcat în ultima perioadă prin poziții critice la adresa conducerii PNL, iar relațiile dintre Nicușor Dan și liderul liberal Ilie Bolojan sunt considerate tot mai reci.

Vizita președintelui la Cluj-Napoca a început miercuri seară, când acesta a participat la o întâlnire privată cu organizatorii evenimentului Techsylvania, desfășurată la restaurantul Da Pino.

La plecarea din restaurant, în jurul orei 23:00, Nicușor Dan a fost întâmpinat de numeroși tineri aflați pe strada Universității. Președintele a stat de vorbă cu aceștia, a făcut fotografii și a acordat autografe, înainte de a se retrage la Hotelul Victoria.

„Sunt în drum către Polonia, mâine o să fie o întâlnire a Summitului Flancului Estic și e important pentru România pentru că e vorba de protecția față de drone și față de amenințări, în general, din partea Rusiei și e important pentru noi să subliniem că trebuie să aducem capabilități și în sud și în special la Marea Neagră. Și, dacă era în drum, am fost invitat și m-am oprit la o cină cu organizatorii de la Techsylvania. Mâine (joi, n.r.) o să fie o întâlnire a Summitului Flancului Estic şi e important pentru România pentru că e vorba despre protecţia faţă de drone şi faţă de ameninţări în general pentru România din partea Rusiei şi e important pentru noi să subliniem că trebuie să aducem capabilităţi şi în sud şi în special la Marea Neagră”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.