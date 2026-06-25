Nicușor Dan și Alin Tișe, întâlnire de taină la Cluj. Cei doi au discutat la o cafea
- Mădălina Sfrijan
- 25 iunie 2026, 12:35
Președintele României, Nicușor Dan, a avut joi dimineață o întâlnire cu președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Alin Tișe, la Hotelul Victoria din Cluj-Napoca, unde șeful statului a fost cazat în timpul vizitei sale în oraș. Potrivit Cluj24, cei doi au discutat la o cafea, iar întâlnirea a durat peste 30 de minute.
Întâlnire discretă la Cluj între Nicușor Dan și Alin Tișe, înaintea deplasării în Polonia
Conform sursei citate, discuția s-a desfășurat înainte ca Nicușor Dan să plece spre Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, de unde a zburat către Polonia.
Președintele participă la Gdansk la o conferință dedicată statelor de pe Flancul Estic al NATO, în cadrul căreia tema principală este situația din Ucraina.
Alin Tișe ar fi mers și la aeroport
Potrivit sursei, Alin Tișe a fost prezent și la aeroport, în momentul plecării delegației prezidențiale.
Întâlnirea a avut loc într-un context politic tensionat, în condițiile în care Alin Tișe s-a remarcat în ultima perioadă prin poziții critice la adresa conducerii PNL, iar relațiile dintre Nicușor Dan și liderul liberal Ilie Bolojan sunt considerate tot mai reci.
Nicușor Dan, întâmpinat de tineri la Cluj
Vizita președintelui la Cluj-Napoca a început miercuri seară, când acesta a participat la o întâlnire privată cu organizatorii evenimentului Techsylvania, desfășurată la restaurantul Da Pino.
La plecarea din restaurant, în jurul orei 23:00, Nicușor Dan a fost întâmpinat de numeroși tineri aflați pe strada Universității. Președintele a stat de vorbă cu aceștia, a făcut fotografii și a acordat autografe, înainte de a se retrage la Hotelul Victoria.
„Sunt în drum către Polonia, mâine o să fie o întâlnire a Summitului Flancului Estic și e important pentru România pentru că e vorba de protecția față de drone și față de amenințări, în general, din partea Rusiei și e important pentru noi să subliniem că trebuie să aducem capabilități și în sud și în special la Marea Neagră. Și, dacă era în drum, am fost invitat și m-am oprit la o cină cu organizatorii de la Techsylvania. Mâine (joi, n.r.) o să fie o întâlnire a Summitului Flancului Estic şi e important pentru România pentru că e vorba despre protecţia faţă de drone şi faţă de ameninţări în general pentru România din partea Rusiei şi e important pentru noi să subliniem că trebuie să aducem capabilităţi şi în sud şi în special la Marea Neagră”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.