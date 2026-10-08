Ce condiții pune PNL pentru a vota guvernul lui Luca Niculescu

Președintele PNL Ilie Bolojan a anunțat, pe Facebook, înaintea întâlnirii cu premierul desemnat Luca Niculescu, în cadrul consultărilor pentru formarea noului Guvern, că țintele de deficit bugetar stabilite pentru anul viitor și pentru 2028 nu sunt negociabile, iar cheltuielile statului nu trebuie să crească.

Bolojan susține că România are nevoie urgentă de un Executiv cu puteri depline, care să poată gestiona problemele bugetare și administrative din ultimele luni ale anului. Printre priorități, liderul PNL enumeră rectificarea bugetară, limitarea cheltuielilor și pregătirea bugetului pentru anul viitor.

„Avem nevoie, cât mai repede, de un guvern cu puteri depline”, a transmis Bolojan, într-un mesaj publicat pe Facebook.

El susține că actualul Executiv nu dispune de toate instrumentele legale necesare pentru a gestiona situația și afirmă că menținerea echilibrului bugetar va rămâne principala provocare indiferent de formula viitorului Guvern.

Liderul PNL insistă asupra disciplinei bugetare, pe care o consideră necesară pentru controlul cheltuielilor și pentru menținerea stabilității financiare. În opinia sa, împrumuturile contractate în trecut și dobânzile ridicate au dus la creșterea rapidă a datoriei publice.

Bolojan afirmă că situația este complicată și de creșterea costurilor la care România se împrumută, pe fondul unor factori externi și al instabilității politice interne. El avertizează că majorarea primei de risc poate pune presiune suplimentară asupra bugetului.

Potrivit liderului PNL, România riscă să piardă câștigurile obținute în urma reducerii dobânzilor dacă nu menține o politică fiscală responsabilă. „Fiecare punct procentual plătit în plus la dobânzi înseamnă miliarde de lei anual”, susține acesta.

Bolojan mai afirmă că țintele de deficit pentru 2027 și 2028 trebuie respectate, discuțiile urmând să vizeze doar modalitatea prin care acestea pot fi atinse. El respinge criticile privind o presupusă „austeritate sălbatică” și acuză promisiunile fără acoperire că generează frustrări în rândul populației.

Între timp, Luca Niculescu începe joi consultările cu partidele parlamentare pentru formarea Guvernului și stabilirea programului de guvernare. Primele întâlniri sunt programate cu delegațiile PSD, PNL și UDMR.