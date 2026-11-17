Procurorii de la nivelul structurii centrale a Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au obţinut în instanţă confirmarea pentru redeschiderea unei anchete penale care îl vizează pe edilul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleşa. Măsura vine după ce o primă ordonanţă de clasare a cauzei, dispusă de structura teritorială Alba, a fost desfiinţată ca fiind nelegală şi netemeinică de către conducerea parchetului.

Speţa a fost declanşată în vara acestui an, în urma unei plângeri formulate de Societatea de Transport Public SA Alba Iulia. Sesizarea a vizat posibile fapte asimilate corupţiei, mai exact abuz în serviciu şi distrugere din culpă, legate de achiziţia a douăzeci şi una de autobuze electrice derulată prin intermediul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, conform ziarulunirea.ro.

În luna septembrie, procurorul din cadrul DNA Alba Iulia a închis dosarul pe motiv că petenta nu a indicat în mod concret articolele din legislaţia primară care ar fi fost încălcate prin acţiunile primarului. Soluţia a fost contestată imediat de compania de transport, care a arătat că anchetatorii locali nu au administrat nicio probă şi nu au solicitat documente nici de la primărie, nici de la ministerul de resort, ignorând zecile de anexe depuse la dosar.

Tribunalul Alba a validat marţi cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, confirmând definitiv legalitatea şi temeinicia redeschiderii urmăririi penale. Judecătorii au consimţit astfel cu evaluarea făcută de procurorul-şef de la Bucureşti, care a constatat că respingerea iniţială a cauzei a fost nefondată.

Analiza efectuată la nivel central a arătat că legislaţia în vigoare stabileşte în mod strict şi limitativ condiţiile de formă pentru o plângere penală, fără a impune cetăţenilor sau companiilor obligaţia de a efectua încadrări juridice riguroase.

"Condiţiile de formă prevăzute pentru conţinutul modurilor de sesizare sunt strict reglementate de lege sub forma enumerării lor. Legiuitorul nu a lăsat la aprecierea organului de urmărire penală sfera condiţiilor de formă şi nici nu a edictat vreo dispoziţie legală care să-i permită solicitarea, la stadiul modului de sesizare, a altor date suplimentare celor enumerate de legiuitor.

Lipsa unui răspuns concret din partea petentei, la o astfel de cerinţă a organului de urmărire penală, nu poate conduce la considerarea existenţei unui caracter incomplet sau neclar al modului de sesizare, din moment ce identificarea acelor dispoziţii din legislaţia primară reprezintă o atribuţie a organului judiciar", se precizează în documentul oficial.

Magistratul a subliniat că eventualele neclarităţi dintr-o sesizare se soluţionează prin restituire administrativă cu menţionarea exactă a lipsurilor, nu prin solicitări informale care să transforme ulterior un act complet într-unul respins pe motive procedurale eronate. Prin urmare, cauza se întoarce la organele de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor în vederea clarificării tuturor aspectelor sesizate.