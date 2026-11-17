HAI România! Ambasadorul SUA a TURBAT când a văzut avioanele pe Băneasa! Operațiunea secretă







În plin război în Iugoslavia, România a primit un telefon disperat de la Belgrad și a ascuns peste noapte 30 de avioane civile sârbești pe aeroportul Băneasa ca să nu fie bombardate de NATO. Cătălin Harnagea povestește furia ambasadorului american, cum a fost informat Washingtonul și cum Traian Băsescu a primit ulterior decorația Serbiei.

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