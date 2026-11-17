HAI România! Șoc la summitul NATO! Jacques Chirac s-a ridicat și a plecat din sală pentru România







La summitul NATO de la Madrid din 1997, președintele Franței, Jacques Chirac, a provocat un șoc diplomatic total: a amenințat cu dreptul de veto și a părăsit sala de negocieri pentru că România nu era primită în primul val. Cătălin Harnagea dezvăluie culisele nevăzute ale acelei zile și cum a ajuns Emil Constantinescu să vorbească în Congresul American.

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