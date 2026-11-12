Dragoș Benea explică reorganizarea teritorială: mai puțini primari și o povară mai mică pentru români

Reorganizarea administrativ-teritorială trebuie să aducă servicii publice mai bune și cheltuieli mai mici pentru funcționarea administrației, susține Dragoș Benea.

Europarlamentarul și vicepreședintele PSD a declarat, miercuri seară, la Digi24, că cetățeanul trebuie să fie principalul beneficiar al reformei, prin reducerea costurilor și creșterea calității serviciilor.

Benea, care coordonează grupul de lucru al PSD pentru reorganizarea administrativ-teritorială, a explicat că propunerea sa pornește de la situația comunelor și de la nevoile locuitorilor.

În intervenția de la Digi24, Benea a remarcat că dezbaterea publică s-a concentrat pe București și pe posibile combinații între județe. El a susținut că punctul de plecare al reformei trebuie să fie beneficiul pentru cetățean.

„Am început cu comunele și cu cetățeanul care trebuie să fie câștigătorul detașat din acest proces”, a declarat europarlamentarul.

Potrivit acestuia, reorganizarea ar trebui să se reflecte în servicii publice de o calitate net superioară. Reducerea cheltuielilor administrative este, în viziunea sa, principalul obiectiv financiar al procesului.

Întrebat dacă reforma urmărește și diminuarea costurilor generale ale administrației, Dragoș Benea a confirmat că acesta este un obiectiv central.

El a enumerat schimbările avute în vedere: reducerea numărului de aleși locali, de primari și viceprimari, precum și a numărului de sedii de primărie care generează cheltuieli de funcționare și întreținere.

„În esență, o povară substanțial mai redusă pe umerii contribuabilului, care să nu se mai trezească cu taxe și impozite majorate nejustificat peste noapte”, a afirmat Benea.

Declarația leagă astfel reorganizarea de două rezultate urmărite simultan: o administrație mai puțin costisitoare și servicii mai bune pentru populație. Reducerea poverii asupra contribuabililor este prezentată ca obiectiv al reformei, fără ca intervenția să stabilească niveluri concrete de economii sau reduceri de taxe.

În prezentarea făcută anterior de PSD, reorganizarea localităților ar urma să se bazeze pe șase criterii: populația și evoluția demografică, sustenabilitatea economică, capacitatea administrativă, conectivitatea, accesul la servicii de bază și serviciile publice locale.

Evaluarea ar trebui să identifice administrațiile care pot funcționa în actuala organizare și situațiile în care sunt necesare reorganizări sau comasări. Propunerile ar urma să fie pregătite prin comitete județene, cu consultarea autorităților locale.

Benea a precizat că, în viziunea grupului de lucru, actualii primari trebuie să își ducă mandatele până la capăt, în 2028. El a mai explicat că desființarea unei primării ca instituție nu ar însemna dispariția localității respective.