HAI România! N-au găsit nici măcar o carte de telefon la Cotroceni! Ce au lăsat în urmă oamenii lui Iliescu







Când echipa lui Emil Constantinescu a intrat la Palatul Cotroceni în 1996, calculatoarele erau șterse, secretarele demisionaseră, iar în curte patrulau TAB-uri și soldați cu muniție de război. Cătălin Harnagea povestește cum arăta predarea puterii, ce ascundea piscina lui Ceaușescu și cum arăta „modernizarea” la Tractorul Brașov. #cotroceni #ioniliescu #istorie #romania #ceaușescu #comunism #podcast