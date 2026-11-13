Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a oferit vineri precizări importante cu privire la viitorul facilităților de călătorie acordate pensionarilor și angajaților Primăriei Municipiului București (PMB). Chestionat în legătură cu propunerea înaintată de administratorul judiciar al Societății de Transport București (STB), edilul a dat asigurări că subiectul va fi tratat cu maximă responsabilitate, astfel încât bucureștenii vulnerabili să nu aibă de suferit.

În contextul discuțiilor privind reorganizarea transportului public, primarul Capitalei a fost întrebat cum intenționează să gestioneze eventuala eliminare a unor gratuități. Ciprian Ciucu a subliniat că orice decizie va fi luată după o analiză riguroasă și va respecta principiul echității.

”Cu mare seriozitate. Vom evalua propunerea pe care o face, dar va fi o propunere corectă pentru pensionari”, a precizat Ciucu.

Edilul a explicat că echilibrul dintre prețul biletelor și puterea de cumpărare a cetățenilor este esențial pentru ca oamenii să nu renunțe la mijloacele de transport în comun.

Ciprian Ciucu a atras atenția asupra presiunii financiare uriașe pe care o exercită subvențiile asupra bugetului local, menționând că aproape trei sferturi din fondurile primite de la Guvern merg către acoperirea costurilor de la STB și Termoenergetica. Din acest motiv, primarul intenționează să poarte discuții la nivel guvernamental.

”prima condiţie a unui serviciu public, ca să existe, trebuie să fie sustenabil bugetar, să fie suportabil de către primărie. Avem o dată o suportabilitate care trebuie să fie la nivelul populaţiei, în ceea ce priveşte costul titlului de călătorie, dar ai nevoie şi de o suportabilitate bugetară. Această primărie dă 3 pătrimi din banii pe care îi ia de la guvern pe subvenţia la STB şi Termoenergetica. Şi o să-i cer o întâlnire domnului ministru al energiei pe acest subiect. Când dai între 2 şi 3 pătrimi din bani, tu nu mai eşti o agenţie de dezvoltare, ci eşti o agenţie de plăţi”, a spus primarul Capitalei.

Planul de redresare financiară a Primăriei Capitalei include măsuri ferme, insolvența STB fiind o componentă a acestei strategii. Edilul a punctat cele trei direcții principale pe care le urmărește în acest mandat:

Echilibrarea bugetară a Primăriei Municipiului București, proces din care face parte și situația STB.

Finalizarea într-un ritm cât mai alert a șantierelor deja deschise în oraș.

Pregătirea temeinică a viitoarelor proiecte de investiții și lucrări publice, având de această dată resursele financiare asigurate.

Pe lângă problemele interne ale sistemului de transport public, Ciprian Ciucu a semnalat o altă provocare majoră pentru piața de transport din București: numărul foarte mare de șoferi de ridesharing veniți din alte județe ale țării, care concurează direct cu transportul de suprafață.

”În ceea ce priveşte diferitele gratuităţi, ele vor fi corecte, adică nu o să împăvărăm, pentru că noi trebuie să avem grijă şi la suportabilitatea populaţiei ca să folosească transportul în comun. (..) Vă aduc aminte că în Bucureşti funcţionează şi este în competiţie directă cu STB Uber-ul din toată ţara.

Tu îţi înmatriculezi maşina în Călăraşi sau din Iaşi şi faci Uber în Bucureşti. Dacă ai fi din Bucureşti, n-am niciun fel de problemă cu tine, dar dacă eşti din altă parte, bucureşteanul nu poate să facă Uber în Timişoara, în Braşov, în Cluj. Inclusiv aici, evident, afectează în ceea ce priveşte această piaţă de transport faptul că foarte mulţi din afară Bucureştiului fac Uber în Bucureşti”, a explicat Ciucu.