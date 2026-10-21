Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, încă 60 de zile de control judiciar!

Plângerea primarului general, Ciprian Ciucu împotriva deciziei procurorilor de prelungire a controlului judiciar în dosarul în care acesta e cercetat pentru luare de mită a fost respinsă, miercuri, de instanța Tribunalului București.

Ciprian Ciucu e anchetat sub măsura controlului judiciar din luna iunie a acestui an. Acum e pentru a treia oară în care a încercat să scape de această măsură. Prin încheierea din data de 21.10.2026, pronunțată în dosarul nr. 43.697/3/2026 al Tribunalului București, s-a respins, ca neîntemeiată, plângerea formulată de petentul – inculpat C.C. împotriva ordonanței de prelungire a măsurii preventive a controlului judiciar din data de 14.10.2026, emisă de Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.

De asemenea, s-a respins ca neîntemeiată cererea inculpatului C.C. privind modificarea unor obligații stabilite pe durata măsurii controlului judiciar și a obligat petentul la plata sumei de 500 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Ciucu nu are interdicție pentru a-și exercita în continuare funcția, dar are mai multe obligații impuse de instanță, de care trebuie să țină cont. El trebuie să se prezinte ori de câte ori e chemat de organul de urmărire penală, să informeze dacă își schimbă domiciliul și să nu depășească limitele teritoriale stabilite de procuror fără a avea acordul prealabil al organului judiciar competent.

La ieșirea din sediul Tribunalului, primarul general al Capitalei a făcut următoarea declarație:

„Mi-am susținut cauza și sper că, de data asta, să mi se ridice controlul judiciar. Voi depune de fiecare dată (contestații în instanță, n.r.) pentru că mă consider nevinovat. Noi am venit cu argumentele noastre juridice, este vorba de Comisia de drepturi și libertăți. Vreau să pot să-mi duc mandatul la capăt, fără să am acest control judiciar. Nu am niciun alt proiect mai mare pentru viața mea și mai important decât Primăria Capitalei. Deja am părăsit țara de trei ori până acum. Nu fug, nu sunt genul care să aibă bani ascunși sau resurse”.

Procurorii anticorupție îl acuză pe Ciprian Ciucu de luare de mită după ce, în perioada noiembrie – decembrie 2025, a beneficiat de „servicii de publicitate și consultanță electorală” în campania pentru alegerile pentru Primăria Capitalei de la oameni de afaceri cărora le-a eliberat, în schimb, autorizație de construire pentru un complex rezidențial din București. Alături de el mai sunt plasate în control judiciar încă trei personae, afaceriști care sunt anchetați în același dosar.