Porți deschise la Primăria Capitalei. Programul și condițiile de acces

Bucureștenii și turiștii pot vizita gratuit sediul Primăriei Capitalei în fiecare weekend, pe baza unei programări online. a anunțat că tururile se desfășoară sâmbăta și duminica, în grupuri de maximum 30 de persoane, însoțite de un ghid. Primăria Capitalei (PMB) a anunțat că accesul este gratuit, însă persoanele interesate trebuie să se înscrie înainte de vizită și să selecteze intervalul orar dorit.

Înscrierile se fac online, pe platforma pusă la dispoziție de municipalitate, la adresa primariadeschisa.pmb.ro.

Vizitatorii pot selecta ziua și intervalul orar în care doresc să participe la tur, programările fiind disponibile până la finalul anului. Pentru fiecare vizită sunt acceptate cel mult 30 de persoane, iar rezervările se fac în funcție de locurile disponibile.

Primăria Capitalei a transmis și o invitație adresată celor care vor să descopere clădirea din interior.

„În weekenduri, avem Porţi Deschise la Primăria Capitalei! Vă aşteptăm să descoperiţi din interior una dintre clădirile emblematice ale Capitalei şi să fiţi turişti în propriul oraş. Bucureştiul are multe de oferit şi multe frumuseţi de care merită să vă bucuraţi”, anunţă PMB.

Tururile ghidate au loc în fiecare sâmbătă și duminică, potrivit următorului program:

Sâmbătă: 16:00–18:00;

Duminică: 12:00–14:00.

Pe durata vizitei, fiecare grup este însoțit de un ghid care prezintă istoria imobilului și informații despre construcția sa.

Participarea nu presupune plata unui bilet, singura condiție fiind înscrierea prealabilă. Înscrierile sunt disponibile până la sfârșitul anului 2026, în limita locurilor libere.

Actualul sediu al Primăriei Municipiului București a fost construit între 1906 și 1910, după proiectul arhitectului Petre Antonescu. Clădirea a fost ridicată pe un teren cunoscut în trecut sub numele de „Maidanul lui Duca”. Lucrările de construcție au fost realizate de inginerul Elie Radu.

Inițial, imobilul nu a fost destinat administrației municipale, ci Ministerului Lucrărilor Publice. În timpul Primului Război Mondial, între 1916 și 1918, clădirea a fost utilizată drept sediu al Comandaturii Militare germane.

Ulterior, edificiul a fost afectat de bombardamentele din 1944. Între 1948 și 1950 au fost efectuate lucrări de reparație și extindere, coordonate tot de Petre Antonescu. În această etapă au fost construite încă două etaje.

În perioada comunistă, imobilul a devenit sediul Sfatului Popular al Capitalei, iar mai târziu a rămas în administrarea Primăriei Municipiului București.

Clădirea Primăriei Capitalei a fost proiectată în stil neoromânesc, cu influențe ale arhitecturii brâncovenești, moldovenești și bizantine.

Fațadele includ arcade trilobate, coloane din piatră sculptată și foișoare, în timp ce acoperișul este realizat din țiglă ceramică.

Arhitectul Petre Antonescu a proiectat și alte clădiri importante din București, printre care Arcul de Triumf și Palatul Facultății de Drept.

Prin programul „Porți Deschise”, publicul poate vizita sediul administrației locale și poate afla, în cadrul tururilor ghidate, cum a evoluat clădirea de la fostul Minister al Lucrărilor Publice până la actuala sa funcție.