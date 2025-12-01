Arcul de Triumf, inaugurat acum 89 de ani

Tradiția Arcului de Triumf este una antică. Legenda vine din Roma Antică, dar ea își are originea în cetățile-stat ale Greciei Antice.

În Grecia Antică, orașele-stat polis își primeau laureații de la Jocurile Olimpice prin porți speciale, practicate în zidul cetății. Când se construia un oraș antic, se trăgea o brazdă cu plugul. Se lăsa netrasat doar spațiul porților cetății. Asta însemna că prietenii intră pe poartă, iar dușmanii vor trebui să se lovească de ziduri. Doar eroii olimpici erau lăsați să treacă altfel decât prin poarta cetății.

Romanii au decis să creeze arcurile de triumf. Nero își practicase intrări speciale prin zidurile Romei, pentru că se mândrea cu laurii la concursurile dramatice de la marile jocuri panhellenice. Împărații Titus, Septimius Severus și Constantin cel Mare au Arcuri de Triumf la Roma. Pe Arcul lui Constantin sunt 8 statui de daci, 4 de comati și 4 de tarabostes. Traian a ridicat un Arc de Triumf la Beneventum. Împăratul Galerius are un Arc de Triumf la Thessaloniki, pe metopele căruia apar dacii.

Venirea lui Alexandru Ioan Cuza la București, în februarie 1859, venirea lui Carol I la București pe 10 mai 1866, defilarea din 1878 a trupelor române pe Calea Victoriei-Podul Mogoșoaiei, revenirea acasă a Reginei Maria și a Regelui Ferdinand pe 1 decembrie 1918 au fost însoțite prin treceri pe sub Arcul de Triumf. Zonele ales au fost, evident, Băneasa și Calea Victoriei. De aceea, când s-a pus problema Încoronării la Alba Iulia în 1922, s-a luat decizia să se facă și un monumental Arc de Triumf, pe modelul celui de la Paris, din Place de l'Étoile, de unde se ramifică 12 bulevarde largi. Acel arc s-a construit între 1806 și 1836.

În 1921-1922, pe proiectul realizat de Arhitectul Petre Antonescu s-a ridicat Arcul de Triumf. A fost aleasă zona Băneasa, zona unde au fost salutați Cuza, Carol, Ferdinand și Maria. Primar în București, în 1922, era Matei Corbescu. Arcul a fost ridicat în grabă și s-a degradat după 1922.

În 1932. Carol al II-lea a reluat proiectul. Arcul de acum are o singură deschidere, are 27 m înălțime și e accesibil din interior pe 2 uși laterale de bronz. Pe bolta arcadei interioare sunt gravate marile bătălii ale neamului românesc. Arcul de Triumf a fost construit din blocuri de granit aduse din carierele României Mari.

Arcul are efigiile Reginei Maria și Regelui Ferdinand, precum și inscripții care arată rolul acestor Regi și al jertfei soldaților români în Marele Război rol și jertfe care au dus la realizarea României Mari.

Arcul de Triumf a fost inaugurat la 1 decembrie 1936, Regele Carol al II-lea ținând un discurs aplaudat la scară largă.