Patriotul francmason căruia România îi datorează Marea Unire

Masonul de rang înalt David Lloyd George, premierul Marii Britanii afirmase la o întrunire: „unde dracului e Transilvania ”? Așadar, România trebuia să arate „unde dracu era Transilvania”! Se întâmpla pe la începutul lunii mai 1919. Alexandru Vaida Voevod a dus o luptă pentru România pe alt front: cel masonic.

Ionel Brătianu jurase să se țină departe de masonerie, deci nu putea marșa pe acest front. De aceea, alegerea ardeleanului Alexandru Vaida Voevod pentru acest front a fost unica soluție. El trebuia să aibă discuții cu David Lloyd George și să intre în topul masonilor unde se decideau lucruri importante. Iar ca să intre, trebuia să aibă cel mai înalt grad masonic, gradul 33, de Suveran-Mare Comandor.

Alexandru Vaida-Voevod s-a născut la Bobâlna (Olpret) la 27 februarie 1872. Alexandru Vaida Voevod a intrat în francmasonerie cu aprobarea premierului Ionel Brătianu.La 8 mai 1919, Alexandru Vaida-Voevod a obținut de la Legația României de la Paris, certificatul de bună purtare, necesar aderării la Masonerie. Acest act, alături de solicitare, au ajuns la Maestrul venerabil al Lojii Ernest Renan la 14 mai 1919, data cererii de primire. Acesta, la rândul său, le va transmite, la 24 mai 1919, Consiliului Ordinului.

Alexandru Vaida-Voevod s-a prezentat la lojă, la 28 iulie 1919, el fiind acceptat ca membru al acesteia prin decizia din 29 iulie 1919. Participând la „ținutele” Lojii, Alexandru Vaida Voevod avea să ajungă să cunoască frații lui francmasoni, implicați în actele privind recunoașterea Marii Uniri. Aici, urma să transmită instrucțiunile de la Ionel Brătianu.Așadar, inițierea fratelui Alexandru Vaida Voevod s-a făcut „pe repede înainte”, date fiind circumstanțele.

Inițierea s-a făcut în anul 1919 și ar fi participat 8 „novici” din România. Inițierea a avut loc în Loja Ernest Renan din Paris, aflată sub obediența Marelui Orient al Franței.

Din 100 membri cu acte în regulă ai acestei Loji Masonice, 11 membri erau jurnaliști.! Așadar, putem înțelege acum, de ce Alexandru Vaida Voeovod trebuia să ajungă acolo! Și mai înțelegem și de ce presa franceză a sprijinit Unirea și cauza românească!

Ungurii, cum vor spune mai târziu participanții la confruntări, aveau cei mai buni specialiști în comisii, dar singurul lor inamic era faptul că susțineau minciuni, minciuni care au fost demontate. Doar erau 11 frați francmasoni numai în Loja Ernest Renan! Iar la francezi, unde deviza masonică Liberte Egalite Fraternite este sacră și inviolabilă, cu greu puteai să contrazici „pana” unui jurnalist. Ori, dacă era francmason, era imposibil!

Ziarul Curentul din 1937 a publicat mărturisirea lui Alexandru Vaida Voevod:

„Eu am văzut multe în viaţă şi pe toate le-am studiat cu ochii mei, nu din auzite. Am fost şi francmason. Eram cu Ionel Brătianu la Paris şi pentru că majoritatea delegaţilor la conferinţa păcii erau masoni a trebuit, de circumstanţă, să îmbrac şi eu pielea lor”.

Se păstrează documente și scrisori către Alexandru Vaida Voevod care arată că menținuse legătura cu Loja Ernest Renan inclusiv în anul 1928.

Alexandru Vaida Veovod va avea o bogată activitate politică în România Mare. Va fi membru PNȚ, temporar va conduce partidul, certându-se apoi cu Iuliu Maniu, va fi Ministru pentru Transilvania, Prim-ministru, Ministru de Interne, Ministru de Externe, Ministru al Sănătății, Ministru al Industriei, consilier regal, Ministru Secretar de Stat, va conduce Partidul lui Carol al II-lea, Frontul Renașterii Naționale . Arestat de comuniști în 24 martie 1945, va fi plasat în domiciliu forțat la Sibiu. A decedat la Sibiu, la 19 martie 1950.