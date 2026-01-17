Social

Elevii nu vor avea mini-vacanță de Ziua Unirii Principatelor Române

Comentează știrea
Elevii nu vor avea mini-vacanță de Ziua Unirii Principatelor RomâneElevi de liceu. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Elevii din România nu vor beneficia de o mini-vacanță la finalul lunii ianuarie, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, potrivit informațiilor din calendarul oficial al anului școlar 2025–2026.

După perioada extinsă de zile libere din timpul sărbătorilor de iarnă, următoarea pauză semnificativă de la cursuri va fi programată abia în intervalul dedicat vacanței de schi, stabilită diferit în funcție de deciziile inspectoratelor școlare județene.

Ziua de 24 ianuarie, sărbătoare legală nelucrătoare în România, va cădea în anul 2026 într-o zi de sâmbătă, context în care nu se va face „punte” pentru acordarea unei zile libere suplimentare elevilor și cadrelor didactice.

Sărbătoarea Unirii Principatelor nu aduce zile libere suplimentare

Potrivit calendarului, elevii vor merge la cursuri în mod normal în săptămâna care precede data de 24 ianuarie. Ziua Unirii Principatelor Române, deși este recunoscută ca sărbătoare legală, nu va influența programul școlar, deoarece pică într-o zi nelucrătoare.

Povestea teatrului lui Shakespeare. Se spune că e bântuit
Povestea teatrului lui Shakespeare. Se spune că e bântuit
Călin Georgescu își pierde urmăritorii. Declin neașteptat pe rețelele sociale
Călin Georgescu își pierde urmăritorii. Declin neașteptat pe rețelele sociale

În acest context, nu va exista o mini-vacanță sau o pauză prelungită la finalul lunii ianuarie. Situația este similară cu alți ani în care sărbătorile legale au coincis cu zilele de weekend, fără posibilitatea extinderii timpului liber pentru elevi.

Vacanța de schi, următoarea pauză din anul școlar

Următoarea perioadă importantă de pauză pentru elevi va fi vacanța de schi. Aceasta este o vacanță mobilă, stabilită la nivel județean, și va avea loc într-un interval cuprins între 9 februarie și 1 martie 2026.

Fiecare inspectorat școlar va decide săptămâna exactă în care elevii din județul respectiv vor intra în vacanță.

vacanta

vacanta / sursa foto: dreamstime.com

Vacanța de schi a fost introdusă în structura anului școlar pentru a permite elevilor o pauză la jumătatea celui de-al doilea modul de cursuri, fiind deja o practică obișnuită în ultimii ani.

Programarea vacanței de primăvară

Conform structurii anului școlar 2025–2026, vacanța de primăvară este programată în perioada 4 aprilie – 14 aprilie 2026. Această pauză va fi comună pentru toți elevii, indiferent de ciclul de învățământ, și va marca finalul unui nou modul de cursuri.

După reluarea orelor, elevii vor continua activitățile școlare până la începutul vacanței de vară, cu câteva zile libere punctuale, stabilite prin lege.

Zile libere și vacanța de vară

Elevii vor avea liber și pe 1 iunie 2026, Ziua Internațională a Copilului, dată care va coincide cu a doua zi de Rusalii. Această zi liberă este prevăzută în legislația în vigoare și se aplică la nivel național.

Cea mai lungă vacanță din anul școlar rămâne vacanța de vară, care va începe pe 20 iunie și se va încheia pe 6 septembrie 2026, potrivit calendarului oficial. Aceasta va marca finalul anului școlar 2025–2026 și începutul pregătirilor pentru anul următor.

Finalul anului, marcat de sărbătorile de iarnă

Ultima parte a anului 2026 va fi influențată de sărbătorile de Crăciun. Prima zi de Crăciun va cădea într-o zi de vineri, fapt care va prelungi pauza de final de săptămână și va pregăti „terenul” pentru vacanța de iarnă a elevilor. Aceasta va începe, conform tradiției, înainte de sărbători.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:41 - Elevii nu vor avea mini-vacanță de Ziua Unirii Principatelor Române
10:29 - Povestea teatrului lui Shakespeare. Se spune că e bântuit
10:24 - Țigările electronice devin „problemă de droguri” în Singapore. Pedepse dure pentru posesie și vânzare
10:19 - Ce măsuri sunt deja în vigoare pentru pacienții cu cancer
10:13 - Fiul lui Ramzan Kadîrov, în stare critică după un accident grav. A fost transport, de urgență, la Moscova
10:00 - 17 ianuarie 1990. Noi dezvăluiri despre familia Ceaușescu. Nicușor - „prințul” scandalurilor și al vodcii, Valentin -...

HAI România!

Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea

Proiecte speciale