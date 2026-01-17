Elevii nu vor avea mini-vacanță de Ziua Unirii Principatelor Române

Elevii din România nu vor beneficia de o mini-vacanță la finalul lunii ianuarie, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, potrivit informațiilor din calendarul oficial al anului școlar 2025–2026.

După perioada extinsă de zile libere din timpul sărbătorilor de iarnă, următoarea pauză semnificativă de la cursuri va fi programată abia în intervalul dedicat vacanței de schi, stabilită diferit în funcție de deciziile inspectoratelor școlare județene.

Ziua de 24 ianuarie, sărbătoare legală nelucrătoare în România, va cădea în anul 2026 într-o zi de sâmbătă, context în care nu se va face „punte” pentru acordarea unei zile libere suplimentare elevilor și cadrelor didactice.

Potrivit calendarului, elevii vor merge la cursuri în mod normal în săptămâna care precede data de 24 ianuarie. Ziua Unirii Principatelor Române, deși este recunoscută ca sărbătoare legală, nu va influența programul școlar, deoarece pică într-o zi nelucrătoare.

În acest context, nu va exista o mini-vacanță sau o pauză prelungită la finalul lunii ianuarie. Situația este similară cu alți ani în care sărbătorile legale au coincis cu zilele de weekend, fără posibilitatea extinderii timpului liber pentru elevi.

Următoarea perioadă importantă de pauză pentru elevi va fi vacanța de schi. Aceasta este o vacanță mobilă, stabilită la nivel județean, și va avea loc într-un interval cuprins între 9 februarie și 1 martie 2026.

Fiecare inspectorat școlar va decide săptămâna exactă în care elevii din județul respectiv vor intra în vacanță.

Vacanța de schi a fost introdusă în structura anului școlar pentru a permite elevilor o pauză la jumătatea celui de-al doilea modul de cursuri, fiind deja o practică obișnuită în ultimii ani.

Conform structurii anului școlar 2025–2026, vacanța de primăvară este programată în perioada 4 aprilie – 14 aprilie 2026. Această pauză va fi comună pentru toți elevii, indiferent de ciclul de învățământ, și va marca finalul unui nou modul de cursuri.

După reluarea orelor, elevii vor continua activitățile școlare până la începutul vacanței de vară, cu câteva zile libere punctuale, stabilite prin lege.

Elevii vor avea liber și pe 1 iunie 2026, Ziua Internațională a Copilului, dată care va coincide cu a doua zi de Rusalii. Această zi liberă este prevăzută în legislația în vigoare și se aplică la nivel național.

Cea mai lungă vacanță din anul școlar rămâne vacanța de vară, care va începe pe 20 iunie și se va încheia pe 6 septembrie 2026, potrivit calendarului oficial. Aceasta va marca finalul anului școlar 2025–2026 și începutul pregătirilor pentru anul următor.

Ultima parte a anului 2026 va fi influențată de sărbătorile de Crăciun. Prima zi de Crăciun va cădea într-o zi de vineri, fapt care va prelungi pauza de final de săptămână și va pregăti „terenul” pentru vacanța de iarnă a elevilor. Aceasta va începe, conform tradiției, înainte de sărbători.