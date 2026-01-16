Economie

Darău, despre voucherele de vacanţă: Cheia este atragerea turiştilor străini, nu stimulentele financiare

Darău, despre voucherele de vacanţă: Cheia este atragerea turiştilor străini, nu stimulentele financiareCazanele Dunării. Sursa foto: Pixabay
Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, a declarat că, pe termen mediu şi lung, soluţia pentru turismul românesc nu constă în voucherele de vacanţă, ci în promovarea României pentru a atrage cât mai mulţi turişti străini.

„Legat de voucherele de vacanţă, eu vreau să văd forma finală a bugetului şi, va mai dura un pic, cred că se va face ceea ce se va putea face din punct de vedere al bugetului, după cum cred că, pe termen mediu-lung, nu acolo este soluţia. Dar trebuie să avem grijă să nu dezechilibrăm nişte lucruri în piaţă şi unde putem ajuta, în limitele bugetare, să existe şi ajutor”, a afirmat ministrul vineri seară, la B1 Tv.

Planurile lui Darău: Brand de ţară și atragerea turiștilor străini

Irineu Darău a mai spus că, pentru dezvoltarea turismului românesc, cheia este creşterea numărului de turişti străini. Ministrul a vorbit despre necesitatea unui brand de ţară și a implementării conceptului de organizaţie de management al destinaţiei naţionale.

Castelul Peleș

Sursa foto: arhiva EVZ

„Cred, pe de altă parte, că avem şi alte probleme de rezolvat în turismul românesc şi un aspect foarte important este să devenim mult mai atractivi şi cunoscuţi la nivel internaţional. Iar aici, pe partea ministerului, s-a lucrat şi s-a continuat munca şi de când am venit eu pe îmbunătăţirea planului pentru târgurile de turism.

Ne dorim să avem târguri mai bine gândite, mai atractive pentru cei din exterior. Vom încerca, pe lângă acele târguri de turism, să se întâmple lucruri interesante care să îi facă pe posibilii turişti străini sau să facă agenţiile de turism străine să aducă foarte mulţi oameni în România”, a declarat ministrul.

„Orizontul rezonabil” al lui Darău

Ministrul a mai declarat că în turism „pot fi eliminate nişte bariere şi îmbunătăţite nişte condiţii”. Irineu Darău a anunţat că se va întâlni cu organismele reprezentative din domeniu pentru a identifica măsuri ce pot fi adoptate „într-un orizont rezonabil şi care să aibă un impact pozitiv”.

