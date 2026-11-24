În urmă cu peste 30 de ani, mai multe state europene au început să caute alternative la depozitarea directă a deșeurilor municipale. Germania s-a remarcat prin dezvoltarea unor instalații moderne de tratare mecano-biologică, concepute pentru separarea materialelor și stabilizarea fracției organice.

În 1993, reglementarea tehnică germană privind depozitarea deșeurilor a introdus restricții pentru eliminarea deșeurilor netratate, cu o perioadă de tranziție până în 2005.

Austria a avut, de asemenea, un rol important în dezvoltarea acestei tehnologii, iar instalații de tratare înainte de depozitare funcționau la începutul anilor 1990 și în Italia și Țările de Jos.

Raportul JASPERS publicat în 2010 prezintă această evoluție și experiența acumulată de Germania în dezvoltarea conceptului TMB.

În România, obligația tratării deșeurilor înainte de depozitare a fost introdusă în 2002 prin HG nr. 162.

Apariția cerinței legislative nu a fost urmată imediat de construirea instalațiilor necesare. Astfel de proiecte presupun investiții de ordinul zecilor de milioane de euro și o planificare tehnică atentă.

Dimensionarea instalațiilor se bazează pe populația deservită, cantitățile de deșeuri generate și compoziția acestora. În plus, tehnologiile trebuie adaptate caracteristicilor locale ale deșeurilor.

De aceea, dezvoltarea infrastructurii TMB în România a reprezentat un proces de durată.

Datele ADIGIDMB indică o reducere constantă a depozitării directe în Capitală.

De la 58,1% în 2024, ponderea a coborât la 45,4% în 2025 și la 32,8% în primul trimestru din 2026.

În aceeași perioadă, 73.071,88 tone de deșeuri municipale amestecate au fost direcționate către tratare mecano-biologică, în timp ce 35.596,32 tone au fost depozitate direct.

Începând cu 1 mai 2026, tratarea înainte de eliminare a fost extinsă la toate deșeurile municipale din regiune, potrivit revistei Ecologic.

Unul dintre proiectele care susțin această transformare este Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Vidra, operat de Eco Sud SA. În 2022, compania a început construcția instalației TMB, printr-o investiție de aproximativ 50 de milioane de euro.

Proiectul a integrat tehnologii și expertiză din Germania, contribuind la dezvoltarea unei capacități industriale autorizate de 920.000 de tone anual pentru tratare mecanică.

Platforma include instalații pentru sortare, tratare biologică, compostare, gestionarea deșeurilor din construcții și demolări și producerea energiei electrice din biogaz.

La Vidra, biogazul captat la depozit este utilizat pentru producerea energiei electrice, printr-o instalație cu putere instalată de 3,5 MW.

În paralel, Eco Sud SA derulează lucrări de închidere a celulelor de depozitare care și-au atins capacitatea, cu investiții de peste 30 de milioane de euro.

Potrivit revistei Ecologic, regiunea București–Ilfov deviază aproximativ 55% din cantitatea totală de deșeuri municipale de la depozitare și recuperează anual peste 40.000 de tone de materiale care pot reveni în circuitul economic.

Modernizarea infrastructurii reprezintă astfel o etapă concretă în aplicarea principiilor europene privind gestionarea deșeurilor.

Surse:

Revista Ecologic, 17 noiembrie 2026, pentru tratarea integrală, indicatorii regionali și biogaz. https://ecologic.rec.ro/schimbare-de-paradigma-in-regiunea-bucuresti-ilfov/

Jonas Byström, JASPERS, Mechanical Biological Treatment Plants, 2010. https://jaspers.eib.org/files/library/2010/mechanical-biological-treatment-plants.pdf

Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deșeurilor, art. 7. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34408

Ordonanța Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/245381

ADIGIDMB, registrele privind tratarea și depozitarea deșeurilor municipale.

Eco Sud SA, date despre proiectul TMB Vidra și lucrările de închidere a celulelor