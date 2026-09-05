Protest masiv în Croația după descoperirea a 37.000 de tone de deșeuri

Zeci de mii de persoane au protestat sâmbătă în Croația și au cerut autorităților să elimine de urgență aproximativ 37.000 de tone de deșeuri depozitate ilegal în apropierea orașului Gospić. Locuitorii reclamă riscuri pentru sănătate și mediu, iar specialiștii avertizează că particularitățile terenului ar putea favoriza deplasarea poluanților în direcția Mării Adriatice, potrivit The Independent.

Cazul a izbucnit după ce autoritățile croate și Europol au arestat, în februarie 2025, 13 persoane suspectate că ar fi importat și depozitat ilegal deșeuri periculoase, relatează The Independent. Potrivit Europol, suspecții ar fi obținut profituri ilegale de cel puțin patru milioane de euro.

La mai bine de un an de la declanșarea anchetei, aproximativ 37.000 de tone de deșeuri s-ar afla încă pe amplasamentul unei foste unități industriale din Gospić, iar o mare parte dintre acestea ar fi îngropate.

Printre materialele identificate se află resturi provenite din echipamente electronice, plastic, deșeuri din construcții și deșeuri medicale.

Un raport publicat de agenția anticorupție croată USKOK indică niveluri ridicate ale unor metale în sol. În apele subterane au fost detectați și compuși PFAS, substanțe foarte persistente în mediul înconjurător, cunoscute și drept „chimicale eterne”.

Manifestanții vor ca autoritățile să prezinte un plan concret și un calendar pentru decontaminarea completă a zonelor afectate.

O altă solicitare este oprirea imediată a importurilor de deșeuri. Reprezentanții inițiativei civice „Gospić Is Our Home” susțin că locuitorii reclamă presupuse activități ilegale încă din 2023 și critică faptul că deșeurile periculoase nu au fost înlăturate până acum.

USKOK investighează o companie croată suspectată că ar fi îngropat ilegal deșeuri toxice în mai multe zone ale țării, cea mai mare cantitate fiind găsită la Gospić. Guvernul afirmă că ancheta este în desfășurare și că sunt făcute demersuri pentru curățarea amplasamentului.

Autoritățile croate au anunțat că mai multe analize efectuate asupra apei și solului nu au indicat contaminare.

Amplasamentul ar urma să fie acoperit temporar pentru a fi protejat de apa provenită din precipitații.

Totodată, o companie a fost selectată pentru a îndepărta o parte din deșeurile aflate în zonă.

Experții consideră că efectele observate până acum sunt locale, dar atrag atenția asupra caracteristicilor geografice ale regiunii. Terenul carstic, solul permeabil și cursurile de apă ar putea permite transportarea poluanților în direcția Mării Adriatice.

Gospić are aproximativ 12.000 de locuitori și se află într-o regiune cunoscută pentru păduri, lacuri și râuri, în apropierea unui parc natural. Potrivit informațiilor inițiale ale Europol, o mare parte dintre deșeurile ajunse la Gospić ar fi fost importate din alte state ale Uniunii Europene, printre care Italia, Slovenia și Germania.

La manifestația organizată în piața principală din Zagreb, participanții au purtat steaguri croate și pancarte cu mesaje precum „Plămânii Croației au probleme cu respirația”.

Protestatarii din Croația au invocat dreptul la apă, aer și sol curate și au cerut autorităților să intervină rapid pentru eliminarea deșeurilor și decontaminarea zonei.