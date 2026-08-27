Deșeuri provenite din dezmembrări auto și echipamente electrice au fost transportate zile la rând și ascunse într-o groapă de mari dimensiuni, în spatele unei hale pentru depozitarea cerealelor, potrivit anchetatorilor. Patru bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore într-un dosar instrumentat de polițiștii din Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Costești.

Ancheta vizează modul în care deșeurile ar fi fost eliminate în afara spațiilor autorizate, cu încălcarea legislației privind regimul deșeurilor. Polițiștii au făcut miercuri cinci percheziții, iar Garda Națională de Mediu a participat la acțiune.

Potrivit cercetărilor, ancheta îl vizează, printre alții, pe un bărbat de 46 de ani din Argeș, administratorul unei societăți care are ca obiect de activitate colectarea deșeurilor periculoase și nepericuloase.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi coordonat, în cursul lunii august, eliminarea ilegală a unor deșeuri amestecate, provenite din dezmembrări auto și echipamente electrice.

În transportarea acestora ar fi fost implicați încă doi bărbați. Unul, în vârstă de 55 de ani și din Argeș, ar fi încărcat deșeurile într-un autocamion.

Celălalt, un bărbat de 35 de ani din Teleorman, ar fi transportat încărcăturile pe parcursul mai multor zile, conform datelor din dosar.

Transporturile ar fi fost duse la punctul de lucru al unei alte societăți comerciale, care are ca obiect de activitate cultivarea cerealelor.

Polițiștii susțin că operațiunea s-ar fi desfășurat cu acordul administratorului acestei firme, un bărbat de 40 de ani din Argeș.

Deșeurile ar fi fost descărcate într-o groapă situată în spatele unei hale pentru depozitarea cerealelor. Ulterior, acestea ar fi fost acoperite cu ajutorul unui utilaj aparținând societății.

Miercuri, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Argeș au efectuat cinci percheziții.

Trei dintre acestea au avut loc la sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, iar alte două la locuințele unor persoane fizice.

La acțiune au participat și specialiști ai Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Argeș. Polițiștii au beneficiat, de asemenea, de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și al structurilor de investigare a criminalității economice și criminalistică.

Patru persoane au fost conduse la sediul Poliției în baza mandatelor de aducere emise în dosar.

După administrarea probelor și audieri, anchetatorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a celor patru bărbați: trei din Argeș, cu vârste de 40, 46 și 55 de ani, și un bărbat de 35 de ani din Teleorman.

Aceștia urmează să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Costești, procurorii urmând să analizeze oportunitatea dispunerii unor măsuri preventive.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele și pentru clarificarea întregului circuit al deșeurilor descoperite în cadrul anchetei.