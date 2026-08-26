O a doua persoană a fost reținută în ancheta privind atacul de săptămâna trecută de la liceul Brinell din orașul Fagersta, Suedia, în care o fată de 17 ani a fost ucisă, iar alte trei persoane au fost rănite. Suspectul este cercetat pentru complicitate la omor și complicitate la tentativă de omor, potrivit agenției Reuters.

Procurorii suedezi au anunțat miercuri, 26 august, că au reținut un al doilea bărbat suspectat că ar fi avut un rol în atacul produs la liceul Brinell, din orașul Fagersta, situat în centrul Suediei. Autoritățile urmează să decidă joi dacă vor solicita instanței plasarea acestuia în arest preventiv.

Atacul a avut loc săptămâna trecută, când un bărbat înarmat cu o sabie a atacat mai multe persoane în incinta școlii. O fată în vârstă de 17 ani a murit, iar alte trei persoane au fost rănite.

Vineri, poliția suedeză a anunțat arestarea unui tânăr de 18 ani, despre care anchetatorii cred că ar fi autorul atacului. După reținerea acestuia, autoritățile au deschis o investigație de amploare pentru a stabili dacă alte persoane au fost implicate sau au avut cunoștință despre pregătirea atacului.

Parchetul suedez a precizat că a doua persoană reținută este suspectată de complicitate la omor și complicitate la tentativă de omor.

Deocamdată, procurorii nu au explicat public în ce mod ar fi ajutat acesta presupusul atacator și nici ce probe au dus la reținerea sa.

O decizie privind solicitarea arestării sale preventive este așteptată joi.

Ancheta vizează și activitatea online a tânărului de 18 ani suspectat că ar fi comis atacul.

Potrivit informațiilor apărute anterior în cadrul investigației, poliția verifică dacă presupusul agresor avea legături cu comunități online care promovează sau glorifică violența în școli.

Anchetatorii încearcă astfel să stabilească dacă atacul a fost pregătit din timp, dacă alte persoane au oferit sprijin sau informații și dacă activitatea online a avut vreun rol în producerea tragediei.

Reținerea celui de-al doilea suspect reprezintă o nouă etapă în ancheta deschisă după atacul de la liceul Brinell. Autoritățile suedeze continuă să analizeze probele și să verifice eventualele legături dintre suspecți.

În acest moment, nu au fost făcute publice detalii despre relația dintre cei doi bărbați sau despre presupusa contribuție a celui de-al doilea suspect la atac.