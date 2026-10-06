Luca Niculescu a fost nominalizat de Președintele României să formeze un Guvern, în data de 5 octombrie 2026. Familia lui Luca Niculescu a avut o viață activă în lumea afacerilor, politicii dar și a sportului. Puțină lume știe că străbunicul lui Luca Niculescu, un prosper negustor de stofe, covoare, țesături a împrumutat numele său unui număr de ediții din Campionatul Național de Fotbal.

Luca Niculescu își amintește faptul că primii strămoși ai săi au fost preotul Nicolae și preoteasa Lucsandra. Ei s-au născut în București, imediat după 1800. Urmașii lor, când s-a stabilit introducerea numelor de familie au primit numele „P. Niculescu”. Tradiția a fost ca descendenții bărbați ai familiei să se numească Luca și Ion. Dacă tatăl se numea Luca, fiul trebuia să se numească Ion.

Fiul preotului Nicolae s-a numit Luca P.Niculescu. Născut în perioada Războiului Crimeii, la 1854, Luca P. Niculescu a devenit negustor și zaraf pe Lipscani. A fost tatăl străbunicului lui Luca Niculescu. Străbunicul lui Luca Niculescu, Ion (Jean) P. Niculescu a continuat afacerile familiei.

Lucrarea lui Dimitrie Hagi Theodoraky, Președinte al Camerei de Comerț din București „Amintiri din trecutul negustoresc, industrial, al profesiunilor libere și meseriilor din România de dincoace de Milcov” prezintă un amănunt esențial. Cartea a apărut în 1927, la Editura ziarului „Viața Economică”.

Acolo se menționează faptul că Luca P.Niculescu avea un profit, la 1990, de 9 milioane lei aur. În contextul „Afacerii Hallier”, statul român a avut un proces cu antreprenorul francez Adrien Hallier. Statul român reclama că antreprenorul nu a amenajat Portul Constanța după ce el câștigase licitația.

Procesul s-a terminat în defavoarea statului român. Totuși, statul român a trebuit să se gândească și la faptul că avea nevoie de un împrumut vital din Franța. Creditorii cereau garanții și evident, închiderea procesuui Hallier. Luca P. Niculescu a garantat cu averea sa, acest împrumt.

Ion (Jean) P.Niculescu, străbunicul lui Luca Niculescu a studiat Comerțul la Manchester. S-a căsătorit cu Alexandrina Ștefănescu, fiica lui Alexandru Ștefănescu. Acesta a fost Director în cadrul Băncii Naționale a României. A fost Directorul Băncii Românești. Jean P.Niculescu era prieten cu Vintilă Brătianu. A fost, din 29 ianuarie până la 4 martie 1918, Ministrul Industriei și Comerțului în primul Guvern Averescu de la Iași.

Jean Niculescu a dat numele său unor sezoane din Campionatul Național de Fotbal. S-a numit Cupa „Jean P. Nicuescu” timp de câteva sezoane. Primul sezon, sub acest nume, 1914-1915 (al șaselea în clasificarea FRF) a fost câștigat de FC Româno-Americana București. Sezonul 1915-1916, al șaptelea oficial și al doilea sub numele „Cupa Jean. P.Niculescu” a fost câștigat de Prahova Ploiești.

A urmat apoi Războiul de Reîntregire. În 1919 (sezon parțial) și 1919-1920, Cupa „Jean P.Niculescu”, adică titlul de Campion a revenit echipei Venus București. Ultimul sezon a fost 920-1921. A fost câștigat tot de Venus București. Din sezonul următor.s-a făcut o reformă a Campionatului și nu s-a mai folosit numele „Jean P.” Niculescu.

Bunicul lui Luca Niculescu se numea la fel ca nepotul său. El s-a căsătorit cu fiica lui George Iconomu, Getty. Frații Iconomu sunt considerați titani ai rugby-ului românesc. Pe fondul transformărilor politice de după 1944, Luca și Getty au divorțat. Luca a lucrat inclusiv ca mecanic în București, după 8 ani de închisoare politică. Soția sa Getty, divorțată, a emigrat în anii 60, ai secolului XX în Franța.

Așadar, actuaa propunere de Premier, Luca Niculescu vine dintr-una din cele mai vechi familii ale Capitalei.