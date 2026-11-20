Guvernul pregătește o reformă administrativă care vizează comunele cu mai puțin de 1.500 de locuitori. Ministerul Dezvoltării a elaborat un proiect de act normativ care prevede comasarea voluntară a acestor localități. Peste 420 de comune ar urma să beneficieze de sprijin și stimulente pentru reorganizare, a anunțat premierul Luca Niculescu, la începutul ședinței de Guvern.

Premierul a precizat că documentul va fi publicat în procedură de transparență decizională. Măsurile propuse urmăresc reducerea cheltuielilor administrative și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor.

Potrivit șefului Executivului, peste 420 de comune cu mai puțin de 1.500 de locuitori vor putea beneficia de sprijin pentru reorganizare.

„Continuăm să lucrăm la reformele care să ofere oamenilor şi mediului de afaceri un stat care să nu mai consume atâtea resurse. Ministerul Dezvoltării a realizat deja actul normativ pentru comasarea voluntară a comunelor sub 1500 de locuitori. Este primul pas concret pentru reforma administrativă a ţării după 35 de ani”, a arătat acesta.

Șeful Executivului a anunțat ce pas urmează în acest sens.

„În baza acestui cadru, ce va fi publicat azi în procedură de transparenţă, peste 420 de comune vor beneficia de sprijin şi stimulente pentru a fi primele care le vor oferi cetăţenilor servicii mai bune, la costuri mai mici, respectând tradiţiile, identitatea şi istoria locală. Vreau să îi mulţumesc domnului ministru Stoica pentru toată munca de până acum, dar această muncă este doar primul pas. Va urma şi mai multă în curând”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul a mai anunțat constituirea Comitetului Interministerial pentru analiza, fundamentarea și coordonarea reformelor administrației centrale și companiilor de stat.

Noua structură va fi condusă de Luca Niculescu, care va colabora cu viceprim-ministrul Marian Neacșu. Comitetul va avea responsabilitatea de a stabili un calendar de acțiuni și de a propune măsuri concrete pentru reorganizarea instituțiilor publice și a companiilor deținute de stat.

„De asemenea, constituim astăzi şi Comitetul Interministerial pentru analiza, fundamentarea şi coordonarea reformelor administraţiei centrale şi companiilor de stat şi aprobăm tot astăzi calendarul de acţiuni. Este un comitet pe care îl voi prezida, unde vom lucra împreună cu domnul viceprim-ministru Marian Neacşu. Va oferi un calendar clar şi măsuri concrete pentru comasarea şi reorganizarea instituţiilor din administraţia naţională şi a companiilor aflate în proprietatea statului”, a explicat premierul.

Luca Niculescu a mai informat că Guvernul va prelungi termenul de depunere a proiectelor și va analiza schema de susținere a industriei, gestionată de Ministerul Finanțelor.