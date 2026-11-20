SkyShowtime, serviciul de streaming disponibil și în România, își va încheia operațiunile la sfârșitul anului 2027. Decizia a fost luată de acționarii companiei după o analiză a perspectivelor de dezvoltare și a poziției platformei pe piața europeană, devenită tot mai competitivă. Până la închiderea serviciului, abonații vor putea folosi în continuare platforma în condiții normale.

Decizia a fost comunicată angajaților miercuri, 18 noiembrie, după finalizarea evaluării opțiunilor strategice ale companiei. SkyShowtime este un parteneriat lansat în 2021 de Comcast și ViacomCBS, conceput pentru a reuni producții ale unor studiouri și televiziuni importante și pentru a concura cu serviciile internaționale de streaming pe piețele europene.

Potrivit explicațiilor transmise de conducerea companiei, piața s-a schimbat semnificativ de la lansarea platformei. Marii jucători internaționali și-au extins investițiile în conținut, tehnologie și drepturi sportive, iar dimensiunea acestora le oferă un avantaj în competiția pentru abonați.

În aceste condiții, acționarii au ajuns la concluzia că platforma nu mai poate atinge suficient de ușor dimensiunea necesară pentru a-și asigura succesul pe termen lung.

SkyShowtime a intrat pe piața românească în februarie 2023. Serviciul oferă filme și seriale din portofoliile unor companii precum Showtime, Nickelodeon, Paramount Pictures, Sky Studios, Universal Pictures și Peacock. În România sunt disponibile și două canale liniare asociate platformei, SkyShowtime 1 și SkyShowtime 2.

Până la sfârșitul anului 2027, serviciul va continua să funcționeze în regim normal, potrivit informațiilor comunicate de companie. Abonații nu trebuie, așadar, să se aștepte la oprirea imediată a accesului la filmele și serialele din catalog. Calendarul și modalitatea în care vor fi închise efectiv serviciile pe fiecare piață urmează să fie clarificate în perioada de tranziție.

SkyShowtime a ajuns în peste 20 de țări europene și a fost construită ca o platformă de divertisment generalist, care să reunească producții din mai multe portofolii media.

Odată cu decizia de închidere, Monty Sarhan va părăsi funcția de director general, după mai bine de patru ani la conducerea companiei. Mark Neil va prelua temporar conducerea și va coordona procesul de încetare a operațiunilor.

În septembrie 2026, acționarii anunțaseră că analizează opțiunile strategice pentru viitorul platformei. La acel moment, Sarhan declara că serviciul avea câteva milioane de abonați și susținea că SkyShowtime ajunsese la o dimensiune care îi permitea să concureze cu operatorii consacrați.

Decizia de închidere vine și pe fondul schimbărilor din structura companiilor care au stat la baza proiectului. ViacomCBS a devenit Paramount Global, iar ulterior Paramount a fuzionat cu Warner Bros. Discovery. În acest context, acționarii au decis să renunțe la afacerea europeană SkyShowtime, iar serviciul urmează să dispară până la finalul lui 2027.