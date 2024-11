Monden Fimele și serialele lunii noiembrie pe SkyShowtime. Hohote de râs, suspans și adrenalină







În luna noiembrie, SkyShowtime aduce o ofertă captivantă pentru pasionații de filme și seriale, cu titluri în premieră și sezoane noi din producții îndrăgite. Printre atracțiile lunii se numără filmul de acțiune „The Fall Guy”, cu Ryan Gosling și Emily Blunt, comedia „If” cu Ryan Reynolds și un nou sezon din îndrăgitul serial „Frasier.” Fanii suspansului vor putea urmări thrillerul „The Darkness”, iar seria de succes „Lioness” revine cu sezonul al doilea, promițând o lună plină de emoții și divertisment.

SkyShowtime, filme si seriale în luna noiembrie

„Action” este o docuserie plină de adrenalină care prezintă echipa de cascadori 87North, compania de producţie şi design de acţiune, de renume mondial.

Fondată de David Leitch şi Kelly McCormick, cei doi ajung în centrul atenţiei, dezvăluind poveştile captivante ale unor indivizi obişnuiţi, atraşi de lumea electrizantă a sporturilor de acţiune, artelor marţiale, motocrossului şi multe altele.

Aceşti temerari trăiesc în această lume dinamică, de înaltă specializare şi adesea periculoasă, cea a cascadorilor de film, încercând să găsească o armonie între pasiunea pentru profesie şi cerinţele vieţii de zi cu zi. În rolurile principale sunt Keanu Reeves, Ryan Gosling şi David Harbour.

Lioness. Realizat de Taylor Sheridan, nominalizat la Oscar, thrillerul de spionaj „Lioness”, inspirat dintr-un program militar real al S.U.A. prezintă povestea lui Joe (Zoe Saldana) în timp ce încearcă să-şi găsească echilibrul între viaţa personală şi cea profesională, ca vârf de lance al CIA în războiul împotriva terorii.

Noul sezon cuprinde o distribuţie de excepţie, inclusiv pe Zoe Saldana, în rolul principal şi totodată producător executiv, alături de Laysla De Oliveira, Genesis Rodriguez, Michael Kelly, nominalizat la premiul Emmy, Morgan Freeman, câştigătorul premiului Oscar şi Nicole Kidman, câştigătoarea premiului Oscar şi producător executiv al serialului.

Un nou sezon din Yellowstone

„Yellowstone”, serialul de succes internaţional co-creat de Taylor Sheridan, scenarist nominalizat la Oscar, împreună cu John Linson, este o cronică a familiei Dutton, care controlează cea mai mare fermă de vite din Statele Unite.

În mijlocul unor alianţe schimbătoare, crime nerezolvate, răni care încă dor şi respect greu de câştigat, ferma este atacată constant de cei cu care se învecinează - un oraş în expansiune, o rezervaţie indiană şi primul parc naţional al Americii.

The Darkness. Bazat pe romanele bestseller thriller scrise de Ragnar Jónasson, „The Darkness” o prezintă pe detectiva Hulda Hermannsdóttir (Lena Olin) în timp ce investighează cazul unei crime şocante, încercând totodată să facă faţă propriilor traume personale.

Confruntânduse cu o iminentă pensionare anticipată şi forţată să îşi ia un nou partener, Hulda este hotărâtă să-l găsească pe ucigaş, chiar dacă asta înseamnă să-şi pună viaţa în pericol. Filmat în Reykjavík.

Un nou sezon Frasier

Noul sezon din „Frasier” continuă să-l urmărească pe Frasier Crane (Kelsey Grammer) în următorul capitol al vieţii sale, după ce se întoarce la Boston pentru a face faţă noilor provocări, pentru a crea noi relaţii şi – cu speranţă - pentru a-şi îndeplini în sfârşit un vis vechi sau două.

Primul sezon din Frasier este disponibil în prezent pentru vizonare în exclusivitate pe SkyShowtime.

SkyShowtime are și câteva oferte de filme

What Happens Later. Doi foşti iubiţi, Bill (David Duchovny) şi Willa (Meg Ryan), rămân înzăpeziţi peste noapte pe un aeroport regional.

Întârziaţi la nesfârşit, Willa, o optimistă care crede în minuni, şi Bill, un gânditor catastrofal, se trezesc la fel de atraşi şi enervaţi unul de celălalt ca şi în trecut. Dar, pe măsură ce dezleagă misterul trecutului lor reciproc şi îşi compară vieţile, cu visurile pe care le-au împărtăşit cândva, încep să se întrebe dacă reunirea lor este o simplă coincidenţă sau e ceva magic la mijloc.

The Fall Guy. Regizorul de filme de acţiune David Leitch („Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”) face echipă cu Ryan Gosling, vedeta nominalizată la Oscar („Barbie”) şi cu Emily Blunt, câştigătoarea premiului Globul de Aur („Oppenheimer”) în acest proiect recent plin de acţiune, inspirat de serialul TV cu acelaşi nume.

Un cascador care lucrează în producţia unui film este angajat pentru a-l găsi pe actorul principal, în schimb, ajunge să i se însceneze o crimă, aşa că trebuie să-şi folosească abilităţile profesionale pentru a-l demasca pe adevăratul făptaş şi a-şi recăpăta reputaţia.

IF- o poveste emoționantă

„IF” este o poveste emoţionantă şi amuzantă despre o fată care află că poate vedea prietenii imaginari ai tuturor, cunoscuţi sub numele de „IF”.

Fata porneşte într-o călătorie magică pentru a reconecta IF-urile uitate cu copiii lor, înainte ca acestea să dispară.

O aventură pe care trebuie să o vezi ca să o crezi, „IF” este filmul perfect pentru întreaga familie. Este scris şi regizat de John Krasinski, cu Ryan Reynolds în rolul principal.