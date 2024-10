Economie András Bartha, antreprenorul care a transformat pasiunea pentru sculptură într-o afacere de succes







Povestea antreprenorială a lui András Bartha a început înainte de 1989 cu pasiunea sa pentru sculptura în lemn. Viziunea și perseverența l-au ajutat ca, în mai bine de 30 de ani, să o transforme într-o afacere care a devenit lider de piață în domeniul producătorilor de mobilă.

Se spune că unul dintre factorii-cheie care îi diferențiază pe antreprenorii de succes de cei care nu reușesc este perseverența. András Bartha, fondatorul și CEO-ul Nett Front și antreprenor de peste trei decenii, a validat pe deplin acest verdict.

Povestea sa are la bază o pasiune: sculptura în lemn. Și-a descoperit-o în copilărie, a dezvoltat-o în liceul urmat și a dus-o mai departe prin deciziile pe care le-a luat.

„După ce am absolvit liceul, în 1984, erau două variante: înscrierea la universitate sau munca în profesie. Întrucât aveam dorința de a continua sculptura în lemn, m-am angajat la Fabrica de mobilă Ilefor. Am lucrat două luni și am fost înrolat în armată, în toamnă. Apoi, în 1986, după ce am terminat armata, m-am angajat la Fabrica de mobilă «23 August» ca sculptor industrial în lemn. În același an, m-am căsătorit cu Bara Tünde. Așa că, la 20 de ani, mi s-au împlinit aproape toate dorințele. Lucram în meseria pe care o iubeam, eram stabil pe picioare, câștigam bine și eram fericit și plin de vitalitate”, povestește András Bartha, potrivit Infofinanciar.

Tânărul sculptor nu s-a rezumat însă doar la munca de la fabrică, ci a început să lucreze pe cont propriu. Și, pentru că era pasionat de ce făcea, iar „în comunism, era destul timp liber după muncă”, comenzile au început să vină. „Un prieten de-al meu a văzut o oportunitate în comerțul cu obiecte sculptate în străinătate. Mai întâi, mi-a comandat câteva articole mai mici, pe care le-a vândut foarte repede. Apoi a plasat o comandă mai mare. Pentru mine au fost trei luni de muncă de după-masă. Dar din care am cumpărat un apartament cu două camere”, rememorează antreprenorul.

O afacere de patru ore

Acesta a fost momentul în care András Bartha a început să contureze proiectul unei „afaceri de patru ore, după-amiaza”. Mai ales că revoluția din 1989 a venit cu oportunități pentru întreprinzători. Ajutat de tatăl său, a transformat fostul depozit de fân al bunicului într-un mic atelier. Apoi a comandat o mașină de frezat prin copiere, CNC, care să grăbească procesul de producție. Dar planurile au eșuat parțial – mașina nu a mai ajuns în atelier.

Bartha nu a abandonat însă proiectul, ci a mers mai departe. A început să iasă din țară și să își vândă sculpturile în Ungaria. „În prima zi, am vândut lucruri mărunte, până la prânz. Apoi a sosit un domn, a aruncat o privire la lucrurile noastre sculptate și le-a cumpărat pe toate. Am primit o mulțime de forinți”, își amintește antreprenorul.

Și din nou soarta i-a surâs, un client i-a remarcat lucrările. „A observat una dintre sculpturile mele și a spus că ar dori să cunoască persoana care a făcut-o, pentru că un cunoscut de-al său avea nevoie de un restaurator. Se întâmpla în 1991, când încă lucram la fabrică, dar mi-am luat concediu și am plecat. A fost o experiență grozavă pentru mine și mă simt bine că visul meu din copilărie s-a împlinit într-un fus orar complet diferit”, relatează András Bartha.

Pasul spre antreprenoriat

Primul loc de muncă în străinătate i-a dat o mai mare încredere. „În drum spre casă, am decis că voi înființa o companie și că voi deveni antreprenor. Era doar o chestiune de timp când voi începe. Am discutat cu Tünde despre intenția mea, iar ea a fost alături de mine”, povestește antreprenorul.

Nu a fost însă un salt în gol, ci un plan pus în practică cu atenție. Pentru a nu fi descoperiți financiar, a continuat să lucreze o perioadă la fabrică. Între timp, a început să muncească alături de tatăl său la realizarea unui utilaj dedicat. Apoi, a angajat un strungar, care a devenit primul salariat al companiei Bart Impex, înființată în ianuarie 1992. Iar în același an și în aceeași lună s-a născut fiica sa, Beatrix. „A fost mare bucurie în familie. Eram pe drumul cel bun și evenimentele au continuat”, rememorează András Bartha.

Afacerea s-a dezvoltat rapid, iar din 1995 Bart Impex a început să producă și mobilier la comandă. Antreprenorul și familia sa s-au mutat în Târgu Mureș. A închiriat un depozit, iar în 2000 a reușit să achiziționeze și un sediu unde a mutat producția.

Asocierea în Nett Front

Anul 2004 a fost un alt moment de cotitură în povestea antreprenorială a lui András Bartha. Bart Impex a devenit unicul distribuitor național al fronturilor de uși foliate produse de compania maghiară Nett Front Kft. Noua linie de business s-a dezvoltat rapid, cu un asemenea succes încât a generat o nouă oportunitate. În primăvara lui 2006, proprietarii Nett Front Kft au venit cu propunerea de a deschide o unitate de producție în Târgu Mureș. Companie în care Bartha urma să fie coproprietar cu 33,33%.

Așa că, în iulie 2006, a fost înființată Nett Front SRL, iar producția a început în octombrie. Provocările nu au lipsit, dar au fost depășite cu muncă și planificare atentă. De exemplu, înaintea declanșării crizei din 2008, s-a luat decizia fabricării de fronturi pentru producătorii mici de mobilă. O alegere corectă, care ajutat compania să crească chiar și în criză și să facă profit.

Viziunea a fost constant unul dintre atuurile lui Bartha, care a investit permanent în noi tehnologii și modernizare. De exemplu, în 2018 a achiziționat tehnologie și software în valoarea de 2 milioane de euro.

În același an a survenit însă un alt moment de răscruce. Partenerii din afacere l-au anunțat că doresc să își vândă cotele din companie. András Bartha a decis rapid să cumpere acțiunile, pentru că și-a dorit să lase mai departe afacerea copiilor săi. Așa că, în 2019, a devenit unic proprietar al Nett Front SRL.

Povestea lui András Bartha merge mai departe

Afacerea Nett Front a continuat să se crească rapid. Au urmat investiții în extinderea capacității de producție și automatizarea proceselor cu roboți industriali. S-au demarat proiecte de reabilitare energetică a halelor și s-au montat panouri solare.

La 18 ani de la înființare, compania a ajuns să dețină propria fabrică, cu spații de aproximativ 31.000 mp, din care cele de producție sunt de 15.000 mp. Iar numărul angajaților a crescut de la 8 la peste 110. Cifra de afaceri a evoluat și ea constant, astfel că în 2023 a ajuns la 59 milioane de lei. Și continuă să crească – pentru anul acesta se estimează o majorarea cu aproape 10%.

Dezvoltarea continuă. Compania a dezvoltat un showroom mobil care integrează tehnologii 3D și de realitate virtuală. Soluția permite clienților să vizualizeze bucătăriile dotate cu mobilierul pe care și-l doresc. A fost înființat și un laborator propriu de testare a produselor. Și nu în ultimul rând, a fost lansată o nouă direcție de business, ReFront, care permite transformarea rapidă a bucătăriilor IKEA cu uși și fronturi de mobilier personalizate produse de Nett Front. Beatrix Bartha este directorul de creație și managerul de produs al noului brand creat.

Astfel, planul lui András Bartha se materializează. Tünde Szèll Bartha, fiica cea mare a fondatorului, alături de care lucrează de mai mulți ani, se pregătește de preluarea ștafetei. „Suntem în tranziție, în proces de schimbare de generații. Estimez încă 10 ani de conducere împreună cu fiica mea”, mărturisește antreprenorul.

Ce va urma după 10 ani pentru András Bartha nu putem ști. Dar este foarte probabil ca pasiunea să continue să joace un rol important în povestea sa.