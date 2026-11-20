Simpla amintire a acestui ritual de deschidere sau de închidere a oricărei adunări a pionierilor, în careul școlii, în sala de festivități sau în clase, și ar fi de ajuns pentru a încheia orice dezbatere dacă Organizația Pionierilor din România a fost sau nu menită ”încălzirii” pentru adevărata îndoctrinare comunistă din adolescență și maturitate, Uniunea Tineretului Comunist și Partidul Comunist. A fost, clar.

Adăugați aici și ”jurământul” pe care îl depunea orice copil de clasa a II-a (!!!) când era ”făcut” pionier. Îl reproduc aici dintr-un material mai vechi din Evenimentul Istoric: ”Eu (numele și prenumele), intrând în rândurile Organizației Pionierilor, mă angajez să-mi iubesc patria, să învăț bine, să fiu harnic și disciplinat, să cinstesc cravata roșie cu tricolor.”

Bine, dar ce e rău în acest text – vor spune unii care-și amintesc cu drag anii când purtau cheia legată la gât, uitând care erau adevăratele motive economice, sociale și organizaționale care îi făceau pe părinții lor să îi lase singuri până la orele serii – e vorba de atașamentul la un grup de vârstă, pentru a nu fi singur și neprotejat, respectul pentru două valori umane certe, hărnicia și disciplina, și dragostea pentru țara bunicilor, părinților și, cu puțin noroc, și a copiilor lor.

E adevărat, la o primă și superficială vedere, dar lucrurile stăteau mult diferit. Un argument este ”Legământul” pe care mulți decreței, aflați acum în pragul pensionării și al poveștilor care să le ridice nepoților nasul din TikTok, uită că însoțea cravata roșie de pionier:

Voi învăța și voi munci pentru a deveni fiu de nădejde al patriei mele Republica Socialistă România; voi fi credincios poporului și Partidului Comunist Român; voi respecta neabătut îndatoririle pionierești.”

Asta nu mai era atașament față de valori umane universal valabile, ci îndoctrinare sadea. Până și primirea în organizație, când nu se făcea în școală, era găzduită de locuri cu semnificație pentru PCR, închisoarea Doftana, Muzeul Partidului etc.

Trebuie înțeles, că de uitat nu mai este vorba, pentru că e clar că aceste lucruri se uită în perioada asta când, ”înțelepciunea” are 20 de secunde, cât un reel, că îndoctrinarea în perioada comunistă – rețeta nu era exclusiv românească, structuri asemănătoare erau în întreg Blocul Socialist – era concepută pe principiul Iadului din dogmele creștine, având mult și din laicele 9 cercuri ale Infernului lui Dante Alighieri.

Judecata de Apoi, paradoxal, era nașterea, iar păcatul ce trebuia ispășit era că te născusei într-o țară socialistă.

Așa că ”muncile” sau Purgatoriul erau organizațiile de tineret, Șoimii Patriei (organizația apărută în 1977 care a schimbat ”rochițele” bleu unisex ale preșcolarilor în uniforma portocaliu-albastră cu fustiță sau pantalon) Pionierii, UTC.

Iadul era Partidul Comunist, aici, dacă nu supărai pe nimeni, ardeai veșnic la focul mic al micilor avantaje, cu sufletul înveninat de fuga după o repartiție, de casă, de serviciu, dublarea cartelei la zahăr și ulei, țigări Carpați de Timișoara sau Sfântu Gheorghe, dificultatea obținerii divorțului, avortul în bucătăria vreunei asistente medicale.

Și, totuși, ăsta era abia cercul al doilea, primul cerc al Iadului era dacă erai exclus din această plasă de asocieri, pentru bancuri, afișe scrise de mână, greva foamei. Abia cei căzuți printre găurile plasei organizațiilor sunt cei care au gustat Iadul adevărat Socialist.

Ah, să nu uit, la sfârșitul acestei divagații pe care mi-am permis-o în eterul îngăduitor, în socialism nu exista Raiul, Paradisul era ”dincolo”, în țările din Apus!

M-am apucat să depăn scurte note despre copiii din anii comunismului mi-a fost declanșată din trei motive și le enumăr în ordinea importanței pe care le-o acord: apropierea weekendului cu amestecul de plictiseală și nerăbdare normală pentru niște zile ploioase, faptul că am trăit și studiat ambele perioade despărțite de anul 1989 destul de bine pentru a discerne ce merită nostalgie și ce merită eternă blamare și, al treilea, disputa de pe rețelele de socializare legată de interpretarea la Sala Palatului a cântecului Pionierii, mai cunoscut pentru primul vers din refren, Noi în anul 2000.

Am așteptat să se răcească fierbințeala schimbului de argumente și injurii – știam că oricum România suferă de sindromul paharului de apă, iar furtunile supraviețuiesc mai puțin decât minunile sau muștele – ca să las și eu neantului o părere.

În primul rând înțeleg ambele tabere care s-au înfruntat pe frontul tastaturilor.

Primii, cei care au apreciat spectacolul, au dreptate. În era internetului și a mesajelor cu ”audio content”, cărțile, poveștile părinților sau bunicilor, filmele documentare greoaie nu mai ajung la sufletul copiilor noștri și i-am descoperit (inclusiv pe fetele mele) neînțelegând ce am trăit noi și ce risc de repetare există acum.

Mai mult, fără să ne dăm seama în jurul nostru se petrece un fenomen dictat de moda universală, e vorba de curentul Vintage. Numiți-o Retro, Retromania, Throwback, Estetica Vintage, depinde ce termen vă surâde, ea este la fel de periculoasă peste tot, pentru că este susținută de oameni cu o cultură generală precară și așa au ajuns să danseze copii și oameni maturi pe cântece comuniste ca Bella Ciao, pe marșuri ale partizanilor naționaliști, vezi Kalashnikov, sau să legene beri pe Erika și Edelweiss, uitând că se îmbărbătau cu ele militarii celui de-al treilea Reich.

Tinerii de azi ascultă de-a valma muzica românească veche și furați de armonii și cuvinte folosite cu măiestrie dispărută în zilele noastre nu judecă perioadele istorice în care au fost compuse. Așa ajungem să vedem mesaje care prezintă anii interbelici drept cea mai înfloritoare epocă din istoria noastră modernă, uitând că slăbiciunile, slugărniciile și corupția clasei ei politice ne-au făcut să pierdem o treime de țară, să trecem prin 3 dictaturi, carlistă, legionară și comunistă.

La fel, muzica ușoară, rockul și, mai ales, folkul anilor 1960-1980 pot induce mesajul periculos că anii comunismului au însemnat o continuă îmbrățișare drăgăstoasă și o legănare pe ”Copacul”, ”Lasă-mi, toamnă, pomii verzi”, ”Mugur de fluier” sau ”M-am îndrăgostit numai de ea”.

Așa că suprapunerea imaginilor vieții reale, de la sărăcie la morții lui decembrie 1989, peste aceste melodii superbe poate ajuta la păstrarea unei memorii corecte pentru copii și nepoți.

În fine, am empatie și pentru cei care au sărit ca arși la imagini cu băieți și fete din zilele noastre purtând cravata de pionier. Studiul comunismului te traumatizează, când înțelegi toate mecanismele subjugării unei națiuni tresari la fiecare semn. Sigur, după ce tresari te informezi și, dacă mai e cazul, iei atitudine.

Nu am înțelegere pentru cei care au sărit pe Theo Rose fără a se încadra la vreuna din aceste categorii, ci doar pentru că a cântat la un botez din Timișoara și nu la o nuntă din Oradea!

Și iar în fine, câteva cuvinte și pentru nostalgici. Mișcarea pionierilor a avut și elemente pozitive pentru generațiile care au trecut prin ea. Sportul de masă este unul dintre ele, marii campioni au plecat de la concursurile școlare, azi ei pleacă... din țară.

Mai târziu în viața copiilor, UASCR a însemnat pentru tineri brigăzi artistice, umoristice, formații de rock, corale, cum a fost Songul. UASCR punea la dispoziție săli de repetiții, săli de spectacol, recuzită, instrumente.

Toate sunt lucruri dispărute aproape în totalitate azi și locul le-a fost luat de improvizații private, care nu sunt cuprinse în programe naționale și, în consecință, nu au altă finalitate decât o preocupare pentru copii până termină serviciul părinții.

Cu părere de rău spun că after school-urile din zilele noastre sunt ”cheia de la gâtul” decrețeilor.

Revenind la Pionierii, cu o muzică de inspirație tipică lui Horia Moculescu și versurile benigne ale celui mai de succes autor de cuplete umoristice al perioadei, Mihai Maximilian, benigne față de limbile odioase din alte așa-zise ”opere” ale altor autori ai Epocii de Aur, trebuie spus că deși a ajuns, alături de ”O lume minunată” al lui Mihai Constantinescu, unul dintre cele mai cunoscute cântece din acei ani, cântecul nu era imnul oficial al Organizației Pionierilor (apropo, între 1985 și 1989, Organizația a fost condusă de Poliana Cristescu, fosta soție a lui Nicu Ceaușescu!).

Imnul era ”Salut voios!”, despre ce salut era vorba? Îl aveți în titlu!

Un alt cântec care era pe placul cuplului Ceaușescu era ”Am cravata mea, sunt pionier!” La astea două să vedeți versuri de propagandă.

Totuși, era ceva propagandă și în versurile lui Mihai Maximilian, soțul Stelei Popescu, amândoi pierduți, Dumnezeu să-I ierte!

Un cântec al lui Victor Socaciu, ”Viața, iubirea cea dintâi” spunea așa: ”Hai să ne întâlnim toți în Milieniul Trei!”. Culmea versurile îi aparțin tot lui Puiu Maximilian și au fost lansate în 1987.

Nicolae Ceaușescu, intuind că strategiile sale vor însemna multe lipsuri pentru români, s-a gândit, prin 1967 să le ofere un orizont de așteptare, adică sunteți o generație de sacrificiu, dar doar până realizăm... societatea socialistă multilateral dezvoltată și înaintăm România spre comunism.

Tehnic, asta însemna că România devenea o economie cu un nivel mediu de dezvoltare și probabil schimbam din nou numele din buletine – că pașapoarte aveau doar cei aleși – din Republică Socialistă în Comunistă. Eu simt nevoia să exclam slavă Domnului că planul a eșuat! Voi spuneți ce gândiți fiecare.

În programul PCR pentru anii 1974/1975 se stabilea și un termen, 25 de ani, adică... ”noi în anul 2000”!

Sigur, cum atunci ”cincinalul se împlinea în patru ani”, Nicolae Ceaușescu spera să realizeze multilateral dezvoltata societate în 1990-1995.

După cum probabil știți, nu a reușit.

Așa că, cum spuneam și vorbind despre Estetica Vintage, până și acest cântec trebuie ascultat cu o ”notă de subsol”, pentru că propaganda devenise atât de sufocantă încât împuțea uneori și gurile de oxigen.

Pentru că azi sunt vorbă lungă, mai vreau să vă dau un exemplu de cântec de copii, devenit propagandă, deși, cel mai probabil, nu a fost gândit inițial așa.

E vorba de melodia ”Atelierele hărniciei”, scrisă de regretatul compozitor și conducător de big band-uri Gelu Solomonescu, pe versurile Inei Sterescu, apărut în 1981, în interpretarea corului de copii al Radioteleviziunii.

Era o dedicație pentru un alt element important din educația de atunci, Lucrul manual.

Copiii învățau și exersau lucruri care le dezvoltau îndemânarea, îi punea să-și pună mintea la contribuție pentru a găsi soluții practice, abilități utile în viață.

Începeau cu țesut mici semne de carte sau ștergare, lucrări la traforaj, pirografie, învățau să folosească un ciocan de lipit fără a da foc blocului. Sigur, în clasele mai mari, lucrul manual devenea ”practică” și micii țesători deveneau micii lăcătuși, că doar România Socialistă avea nevoie de mână de muncă în fabrici și uzine.

Asta din cauza glumelor cu ”gioco di mani” sau ”ce-și face omul cu mâna lui se cheamă lucru manual”. Mai mult apăruseră aluzii (de care, evident, mă desolidarizez) la metodele bărbatului de a scăpa pe cont propriu de rigorile legii împotriva avorturilor. Așa că orele s-au redenumit Îndeletniciri Practice!

Ele sunt strămoșul mult mai organizat și mai intens al orelor de astăzi de handcrafting sau ale cercurilor răzlețe de artizanat pentru copii.

Doar că ghinionul ”Atelierelor hărniciei” a fost că Televiziunea Română a decis să transforme cântecul în genericul emisiunii – de propagandă, credeți-mă pe cuvânt – Șoimii Patriei, de pe TVR1, difuzată în fiecare dumină la ora 9.05!

Așa că, dacă o vreți și pe asta pe scena Sălii Palatului, trebuie alese cu grijă pozele de fundal!

În final, prima versiune a Atelierelor: