Pionierii lui Ceaușescu. Află cum îi alegea Securitea în noul număr al revistei Evenimentul Istoric

Noul număr al revistei Evenimentul Istoric își continuă misiunea de a aduce în prim-plan dezvăluiri captivante din istoria modernă a României, dar și din marile momente care au marcat evoluția lumii. Printre subiectele abordate se regăsesc modul în care Securitatea selecta și verifica pionierii autorizați să se apropie de Nicolae Ceaușescu în cadrul manifestărilor naționale, identitatea celui care l-a asasinat pe Rasputin, precum și episoade mai puțin cunoscute din istoria tragediilor maritime românești. Aceste teme, alături de multe altele, oferă cititorilor o perspectivă inedită asupra unor pagini esențiale ale trecutului.

În toate statele, protecția șefilor de stat presupune măsuri standard de securitate menite să prevină incidente în timpul aparițiilor publice, însă în regimurile autoritare acestea capătă dimensiuni obsesive, transformându-se în instrumente de control social.

Care erau criteriile de selecție a copiilor desemnați să ofere buchete de flori preşedintelui Nicolae Ceaușescu, un moment devenit aproape ritualic în cadrul vizitelor de lucru și al manifestărilor oficiale? Ce documente erau folosite pentru verificarea acestor pionieri? Și ce indicații trebuiau sa respecte cu strictețe copiii care se apropiau de „tovarășul”?

Ucigașul lui Rasputin a fost un ofițer de informații britanic

Figura lui Grigori Rasputin, enigmaticul favorit al familiei regale, a devenit subiectul a numeroase mituri: afirmațiile despre superputerile sale, implicarea unei conspirații masonice globale în spatele morții sale și chiar că el însuși a fost un agent străin.

Care a fost cea mai răspândită teorie privind moartea lui Rasputin? Cine sunt autorii teoriei și pe ce se bazează aceștia? Care este realitatea privind ucigașul lui Rasputin? A fost sau nu ofițer de informații britanic?

Mult timp, în retorica presei românești, dar și printre nostalgicii Epocii de Aur, mitul invincibilității și atotputerniciei Flotei României socialiste a fost cultivat atât cu obiectivitate dar și cu exagerările de rigoare. Este incontestabil că România dispunea de mineraliere, petroliere, de nave-cargou, de pescadoare, că era prezentă pe mările și oceanele Pământului. La fel de adevărat este, că de multe ori, eforturile de a se menține pe linia de plutire ale NAVROM erau considerabile, furtunile de pe mări și oceane fiind dublate de furtunile politice din birourile factorilor de decizie din Partidul Comunist Român.

Istoria flotei României socialiste a fost marcat, însă, și de evenimente tragice. Care au fost momentele de referință din istoria tragediilor maritime românești? Care a fost filmul evenimentelor? Și cum s-au produs tragediile care au marcat istoria floteri românești socialiste?

