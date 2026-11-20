Incidentul petrecut în Sectorul 4 al Capitalei a ajuns în atenția procurorilor. Un tânăr de 21 de ani ar fi fost târât aproximativ 200 de metri pe carosabil, după ce un adolescent i-ar fi prins mâna prin geamul unui autoturism aflat în mișcare. Victima ar fi încercat să oprească mașina, însă șoferul ar fi continuat deplasarea. În acest caz, un adolescent de 16 ani și conducătorul auto, în vârstă de 21 de ani, au fost reținuți pentru tâlhărie calificată și tentativă la omor, potrivit Poliției.

Potrivit anchetatorilor, faptele s-ar fi petrecut în noaptea de 25 octombrie, în jurul orei 02:50, pe o stradă din Sectorul 4 al Bucureștiului.

În autoturismul condus de tânărul de 21 de ani se aflau trei pasageri: un adolescent de 16 ani și alți doi în vârstă de 17 ani.

La un moment dat, adolescentul de 16 ani ar fi luat o sumă de bani de la un alt tânăr, tot de 21 de ani, care se afla în afara autoturismului.

Banii ar fi urmat să fie folosiți pentru cumpărarea unui obiect tăietor, pe care victima intenționa să îl revândă. Anchetatorii susțin că adolescentul și-ar fi însușit suma respectivă fără să îi ofere obiectul pentru care primise banii.

După ce ar fi luat banii, adolescentul i-ar fi prins mâna victimei prin geamul deschis al portierei din dreapta-spate și i-ar fi cerut șoferului să pornească autoturismul.

Conducătorul auto ar fi pus mașina în mișcare și ar fi continuat să conducă aproximativ 200 de metri, timp în care adolescentul ar fi ținut mâna tânărului prinsă de autoturism.

Tânărul a fost astfel târât pe carosabil. Potrivit cercetărilor, șoferul nu ar fi oprit nici după ce tânărul i-ar fi cerut acest lucru.

Pentru documentarea faptelor, polițiștii au efectuat joi, 19 noiembrie, cinci percheziții domiciliare în municipiul Giurgiu și în comuna Clejani.

La operațiune au participat polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Capitalei, cu sprijinul structurilor de poliție din județele Giurgiu și Botoșani.

În urma verificărilor, oamenii legii au identificat șoferul de 21 de ani și cei trei pasageri minori. Totodată, au ridicat mai multe bunuri care ar putea contribui la clarificarea împrejurărilor în care s-au produs faptele.

În urma probelor strânse, procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de șoferul de 21 de ani și adolescentul de 16 ani.

Cei doi sunt vizați de cercetări pentru tâlhărie calificată și tentativă la omor și au fost reținuți pentru 24 de ore.

Anchetatorii urmează să îi prezinte în fața magistraților, cu propunere de arestare preventivă.

Investigațiile sunt continuate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii Serviciului Omoruri, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.