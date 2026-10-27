Opt polițiști au fost condamnați definitiv pentru că au agresat și torturat doi bărbați, pe care i-au abandonat ulterior la marginea Bucureștiului. Patru dintre polițiști vor merge la pușcărie, cea mai mare pedeapsă fiind de cinci ani și opt luni, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

În dosar au fost trimiși în judecată nouă polițiști, acuzați de tortură, complicitate la tortură, lipsire de libertate în mod ilegal și purtare abuzivă.

Opt au fost condamnați, în timp ce procesul penal împotriva celui de-al nouălea, judecat pentru favorizarea făptuitorului, a încetat ca urmare a prescripției răspunderii penale.

Potrivit procurorilor, incidentul s-a petrecut în seara de 31 august 2020, în perioada stării de alertă instituite în contextul pandemiei de COVID-19.

Cei doi bărbați mergeau spre casă pe Calea Șerban-Vodă și au observat un echipaj de poliție ai cărui membri nu purtau măști de protecție.

După ce le-au atras atenția asupra acestui lucru, unul dintre agenți le-ar fi adresat injurii. Mai mulți polițiști s-au apropiat apoi de cei doi, care au fost imobilizați și încătușați.

Unul dintre bărbați a fost urcat într-o autospecială. Conform anchetatorilor, un agent l-ar fi împiedicat să riposteze, în timp ce un agent-șef l-ar fi lovit cu pumnii și ar fi pulverizat gaz lacrimogen în zona feței.

Victima ar fi rămas în mașină, cu portiera închisă și geamurile ridicate. Celălalt bărbat a fost dus într-o altă autospecială, unde același agent ar fi pulverizat gaz lacrimogen înainte de a închide portiera.

Prima mașină a ajuns pe un teren viran de la marginea Capitalei. Acolo, bărbatul ar fi fost scos din vehicul, înjurat și lovit în coaste.

Procurorii susțin că patru polițiști l-au pus la pământ, iar trei dintre ei l-au lovit cu bastoanele și picioarele peste corp și membre. Agenții i-ar fi scos încălțămintea și l-ar fi lovit peste tălpi cu bastoanele.

Potrivit anchetatorilor, ceilalți polițiști prezenți nu au intervenit pentru a opri agresiunile. Când bărbatul le-ar fi cerut să înceteze, i s-ar fi spus că loviturile se vor opri numai dacă își cere scuze.

Agentul-șef l-ar fi supus și unor tratamente degradante, urinând pe el. Ulterior, i-ar fi luat telefonul mobil, care suna, și l-ar fi aruncat în vegetația din apropierea unei căi ferate.

Între timp, cel de-al doilea prieten a fost dus într-o zonă întunecată, în apropierea unei linii de tramvai dezafectate din zona Zățari. Acolo a fost descătușat și abandonat.

După ce efectele gazului lacrimogen s-au diminuat, bărbatul lăsat în zona Zățari a încercat să se orienteze și să ajungă acasă. A încercat de mai multe ori să își sune prietenul.

Datorită apelurilor repetate, acesta și-a găsit telefonul aruncat în vegetație. Cei doi au reușit să vorbească, și-au transmis locațiile GPS și au pornit unul spre celălalt. S-au întâlnit spre dimineață, pe drumul Găzarului, apoi au mers împreună acasă.

În ziua următoare, starea bărbatului care fusese bătut pe terenul viran s-a agravat. Deși inițial nu dorea să depună plângere, la insistențele prietenului său a fost apelat numărul de urgență 112, iar victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Ancheta a început după apelul la 112, iar dosarul a fost preluat în decembrie 2020 de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București. După aproximativ opt luni de investigații, cei nouă polițiști au fost trimiși în judecată. În cursul procedurilor, unii au fost arestați preventiv sau la domiciliu, iar alții au fost plasați sub control judiciar.

Condamnările în primă instanță au fost pronunțate în decembrie 2024, iar hotărârea definitivă a fost dată în septembrie 2026. Opt polițiști au primit pedepse cu închisoarea. Patru execută pedepsele în regim de detenție, cea mai mare fiind de cinci ani și opt luni. Ceilalți patru au primit pedepse cu închisoarea a căror executare a fost suspendată sub supraveghere și au obligația de a presta muncă neremunerată în folosul comunității.

Tuturor celor opt condamnați li s-a interzis dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat. În cazul celui de-al nouălea polițist, trimis în judecată pentru favorizarea făptuitorului, procesul penal a încetat ca urmare a prescripției răspunderii penale.