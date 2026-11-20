Deputatul PSD Mihai Fifor critică, într-o postare pe Facebook, numirea lui Radu Miruță în funcția de ministru al Apărării și susține că problemele de integritate ale fostului ministru afectează credibilitatea României în relațiile cu partenerii internaționali. Reacția vine după informațiile potrivit cărora Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate în cazul lui Miruță.

Mihai Fifor a pus sub semnul întrebării criteriile pe baza cărora au fost selectați reprezentanții României pentru portofoliile importante din Guvern. Deputatul social-democrat a criticat în special desemnarea lui Radu Miruță la conducerea Ministerului Apărării, dar și activitatea fostei șefe a diplomației, Oana Țoiu.

„Când ai Miruță și Țoiu ca titulari ai unor portofolii grele, complicate, în vremuri mai grele și mai complicate ca niciodată, nu poți avea pretenția să fii respectat și poftit la masa mare”, a scris Fifor.

Acesta a susținut că România ar fi pierdut din influența sa diplomatică și că actualii responsabili guvernamentali trebuie să depună eforturi pentru a restabili relațiile cu partenerii externi. Afirmațiile privind deteriorarea poziției internaționale a țării reprezintă evaluarea politică a deputatului PSD.

O parte importantă a mesajului este dedicată situației lui Radu Miruță și raportului ANI. Fifor face referire la informațiile privind o expertiză judiciară realizată în 2023, în perioada în care Miruță era deputat.

Potrivit documentelor invocate în postare, Miruță ar fi fost desemnat expert într-un dosar al Judecătoriei Pitești, pentru care ar fi primit un onorariu de 1.000 de lei. Expertiza depusă la dosar ar fi purtat semnătura sa.

Fifor susține că aceste documente contrazic declarațiile publice ale fostului ministru, care afirmase că nu efectuase expertize judiciare în timpul mandatului parlamentar și că notificase instanțele cu privire la imposibilitatea de a desfășura asemenea activități.

Deputatul PSD îl acuză pe Miruță că și-ar fi schimbat explicațiile după apariția documentelor, trecând de la negare la afirmația că nu își amintește situația, apoi la susținerea că activitatea nu ar fi fost ilegală.

Raportul ANI constată starea de incompatibilitate, însă concluziile inspectorilor pot fi contestate în instanță. Stabilirea definitivă a situației juridice depinde de eventualul control judecătoresc.

Mihai Fifor a extins criticile și asupra conducerii USR, făcând referire la cazul lui Dominic Fritz, despre care afirmă că a pierdut definitiv un proces cu ANI privind un conflict de interese administrativ. Deputatul a criticat faptul că acesta a fost reconfirmat în funcția de președinte al partidului.

În opinia lui Fifor, situațiile celor doi ridică întrebări despre standardele de integritate promovate de formațiunea politică.

Deputatul a abordat și programul european SAFE, susținând că problema nu este programul în sine, pe care îl consideră important pentru modernizarea Armatei și dezvoltarea industriei naționale de apărare, ci credibilitatea persoanelor care îl gestionează.

„SAFE este vital pentru România. Pentru modernizarea Armatei, pentru industria națională de apărare și pentru consolidarea capacității noastre de descurajare”, a afirmat Mihai Fifor.

În final, social-democratul a susținut că funcțiile strategice ale statului trebuie ocupate pe baza integrității și profesionalismului, nu doar a apartenenței politice. El a avertizat că reputația persoanelor care reprezintă România în domeniul apărării și în relațiile internaționale poate influența încrederea partenerilor externi.