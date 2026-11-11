Republica Moldova. Fosta deputată Marina Tauber va ajunge din nou în atenția instanțelor de judecată, de această dată într-un dosar privind diferențe de peste 1,5 milioane de lei între averea declarată și veniturile obținute. Prima ședință de pregătire a cauzei a fost stabilită pentru 10 martie 2027, la Judecătoria Chișinău.

Potrivit Portalului Național al Instanțelor de Judecată, dosarul a fost repartizat judecătoarei Georgeta Grozav. Cauza are la bază actul de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), care a identificat o diferență substanțială între veniturile, averea dobândită și cheltuielile fostei parlamentare în perioada aprilie 2020 – decembrie 2024.

La sfârșitul lunii aprilie, inspectorii de integritate au stabilit că Marina Tauber nu poate justifica suma de 1.555.258 de lei. Diferența a fost calculată în urma verificării veniturilor declarate, a bunurilor deținute și a cheltuielilor efectuate în perioada supusă controlului.

Conform ANI, valoarea averii nejustificate depășește echivalentul a 130 de salarii medii pe economie raportate la perioada verificată. În calcul au fost incluse inclusiv cheltuielile pentru închirierea unor bunuri și alte plăți curente. Verificările au fost declanșate după ce autoritatea a primit o sesizare privind donațiile indicate de Marina Tauber în declarația de avere pentru anul 2023.

În timpul controlului, fosta deputată a explicat că sumele de 43.000 de dolari și 26.000 de euro, în total echivalentul a aproximativ 1,3 milioane de lei, ar proveni din cadouri primite cu diferite ocazii.

Tauber a invocat sărbătorile de iarnă, ziua de naștere și Ziua Internațională a Femeii, marcată pe 8 martie. Aceasta nu a prezentat însă date despre persoanele care i-ar fi oferit banii.

În lipsa informațiilor care să permită identificarea donatorilor și verificarea provenienței sumelor, inspectorii ANI nu au acceptat aceste explicații drept dovadă a unor venituri cu proveniență legală.

O altă sumă verificată de inspectori a fost un împrumut de 60.000 de dolari, declarat de fosta parlamentară. În acest caz, ANI a constatat că persoana indicată drept creditor nu se afla în Republica Moldova la data la care ar fi fost încheiat contractul.

Nici operațiunile bancare prezentate în cadrul verificărilor nu au confirmat transferul banilor către Marina Tauber. Consecințele constatate de ANI depind de menținerea definitivă a actului de constatare. Dacă acesta va rămâne definitiv, Marina Tauber va fi înscrisă în Registrul de stat al persoanelor cărora li se interzice ocuparea funcțiilor publice. Interdicția este prevăzută pentru o perioadă de trei ani.

Marina Tauber a părăsit Republica Moldova în ianuarie 2025 și a fost anunțată în urmărire internațională. Potrivit informațiilor disponibile, aceasta s-ar afla în Federația Rusă, la Moscova.

Fosta deputată a fost condamnată, pe 30 septembrie 2025, la șapte ani și șase luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Sentința a fost pronunțată în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023.

Instanța a dispus și confiscarea în folosul statului a peste 206 milioane de lei. Totodată, Tauber a primit interdicția de a ocupa funcții publice timp de cinci ani și de a desfășura activități legate de organizarea contabilă și financiară în cadrul partidelor politice.