Mai multe transporturi agabaritice, cu mase de până la 130 de tone și lungimi de peste 45 de metri, vor circula duminică și luni pe drumurile naționale și autostrăzile din România. Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat traseele pe care se vor deplasa cele nouă transporturi și a recomandat șoferilor să respecte indicațiile polițiștilor.

Duminică seară, începând cu ora 22:00, un camion cu o masă de 130 de tone va pleca din Șelimbăr și se va deplasa pe mai multe drumuri naționale și autostrăzi, până la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac II.

Traseul transportului va fi următorul: Șelimbăr – DN 1 – A1 – DN 68A – A1 – A11 – DN 7 – DN 7G – A1 – PTF Nădlac II.

Un al doilea transport este programat să pornească la ora 23:50 din Târgoviște. Acesta va fi format din două camioane cu o lungime de 45,5 metri și mase cuprinse între 90 și 92 de tone.

Vehiculele vor circula pe traseul Târgoviște – DN 72 – DN 61 – A1 – DEX 12 – DN 65 – DN 64 – DN 67 – DN 7 – DN 7CC – DN 7 – A1 – DN 66 – Petroșani.

Luni, 5 octombrie, alte șapte transporturi agabaritice vor fi puse în mișcare, începând cu ora 08:00, pe traseul Intersecție A1 Sibiu/DJ 106 – A1 – DN 7, până la locul de depozitare a grinzilor.

Fiecare transport va fi format din câte trei camioane, cu o lungime de 48 de metri și o masă cuprinsă între 116 și 119 tone.

Toate cele nouă transporturi programate duminică și luni vor fi însoțite de echipaje de poliție rutieră, pentru desfășurarea în siguranță a deplasărilor.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române le recomandă conducătorilor auto să respecte indicațiile polițiștilor care însoțesc transporturile agabaritice și să manifeste atenție sporită pe traseele anunțate.

Prezența vehiculelor de mari dimensiuni poate impune adaptarea vitezei și păstrarea unei distanțe corespunzătoare, astfel încât deplasarea să se desfășoare în condiții de siguranță.