Polițiștii bucureșteni fac cercetări după ce o femeie ar fi agresat un băiat în vârstă de 9 ani, în apropierea unui bloc din Sectorul 4 al Capitalei. Copilul ar fi avut anterior un conflict cu fiul femeii, tot în vârstă de 9 ani, iar după incident mama acestuia s-ar fi deplasat la locul unde se aflau copiii. Potrivit Poliției Capitalei, cei doi minori ar fi avut un conflict spontan, în urma căruia unul dintre copii l-ar fi lovit pe celălalt. Ulterior, mama copilului lovit ar fi intervenit și l-ar fi agresat fizic pe celălalt băiat.

Secția 26 Poliție a fost sesizată de mama unuia dintre copii, care a reclamat că fiul său, în vârstă de 9 ani, ar fi fost lovit de o altă persoană.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au început verificările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul.

„Poliţiştii s-au deplasat cu operativitate la faţa locului, iar din verificările efectuate a rezultat că, în timp ce doi minori, ambii în vârstă de 9 ani, se aflau în proximitatea unui bloc din sectorul menţionat, între aceştia ar fi izbucnit un conflict spontan, context în care unul dintre minori l-ar fi lovit pe celălalt. Ulterior, la adresa respectivă s-ar fi deplasat mama copilului agresat, care, în împrejurările respective, l-ar fi agresat fizic pe cel de-al doilea minor”, precizează sursa citată.

Potrivit informațiilor apărute ulterior, incidentul ar fi fost surprins de o cameră de supraveghere montată în zona blocului. Imaginile ar fi ajuns la polițiști și ar face parte din verificările desfășurate în dosar.

Conform imaginilor descrise, femeia ar fi lovit copilul cu palmele și pumnii și i-ar fi adresat cuvinte umilitoare. La incident ar fi asistat și alți copii, cu vârste de până la 10 ani.

Băiatul ar fi încercat să se protejeze, ducându-și mâinile la cap în timp ce femeia continua să îl lovească. Agresiunea ar fi durat câteva zeci de secunde, iar într-un alt moment femeia l-ar fi tras și de păr.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 26 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, pentru lovire sau alte violențe.

Femeii care a sesizat poliția i-au fost aduse la cunoștință prevederile legale privind posibilitatea emiterii unui ordin de protecție, însă aceasta a refuzat.

Poliția Capitalei le recomandă cetățenilor să apeleze la autorități atunci când asistă la un conflict sau la o faptă de natură penală și să evite orice intervenție violentă.

„Astfel de situaţii trebuie sesizate de îndată poliţiştilor, iar intervenţia directă trebuie să se limiteze la măsuri care nu pun în pericol integritatea fizică a persoanelor implicate. De asemenea, în cazul în care o persoană este victima unei agresiuni sau asistă la săvârşirea unei fapte de natură penală, aceasta este încurajată să solicite sprijinul autorităţilor”, mai arată sursa citată.