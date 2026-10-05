Un instalator ar putea deveni unul dintre cei mai mari criminali în serie din Polonia

Un instalator de 43 de ani din Varșovia este suspectat de uciderea a șase femei în vârstă, iar anchetatorii verifică acum zeci de alte decese care fuseseră considerate inițial naturale. Poliția analizează inclusiv aproximativ 75.000 de fotografii descoperite în telefonul bărbatului, potrivit Nexta.

Ancheta din Polonia vizează o serie de crime ale căror victime ar fi fost femei în vârstă. În acest moment, instalatorul este suspectat de moartea a șase dintre ele. O altă femeie ar fi murit în urma unui infarct produs în timpul unui jaf. Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi acționat împreună cu doi complici, ambii cetățeni ucraineni.

Anchetatorii au început să verifice zeci de cazuri în care persoane în vârstă au murit, iar decesele lor au fost considerate până acum ca având cauze naturale.

Meseria suspectului reprezintă unul dintre elementele analizate în anchetă. În calitate de instalator, acesta putea intra în numeroase apartamente și astfel ar fi putut identifica persoane în vârstă care locuiau singure.

Anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca bărbatul să le fi câștigat încrederea și să fi revenit ulterior în locuințele acestora folosind diferite pretexte.

Investigatorii verifică aproximativ 75.000 de fotografii descoperite în telefonul instalatorului.

Potrivit unor surse, unele dintre victime ar fi putut fi sufocate cu o pernă. Ulterior, acestea ar fi fost așezate în pat pentru ca moartea lor să pară una produsă din cauze naturale.

Un polițist implicat în anchetă a declarat că, dacă suspectul va fi legat și de alte cazuri, acesta ar putea deveni unul dintre cei mai prolifici criminali în serie din istoria Poloniei și chiar a Europei.

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri din istoria modernă europeană este cel al britanicului Harold Shipman.

Medic de familie, acesta a ucis între 215 și 250 de pacienți, majoritatea persoane în vârstă, folosind supradoze de heroină.

Un alt caz este cel al asistentului medical german Niels Högel, care a provocat în mod deliberat stop cardiac în cazul a aproximativ 100 de pacienți. Scopul său era să încerce ulterior să îi resusciteze și să își impresioneze colegii.

În estul Europei, Andrei Chikatilo, cunoscut drept „Maniacul din Rostov”, a ucis cel puțin 52 de femei și copii în Uniunea Sovietică. Documentele istorice din secolul al XVI-lea îl menționează și pe Peter Nirsch, acuzat de moartea a peste 520 de persoane.