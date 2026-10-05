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Fostul prinț Andrew cere anularea mandatelor de percheziție. Ancheta în scandalul Epstein continuă

Fostul prinț Andrew cere anularea mandatelor de percheziție. Ancheta în scandalul Epstein continuăPrințul Andrew. Sursă foto: Captură video
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Andrew Mountbatten-Windsor contestă în justiție mandatele în baza cărora poliția i-a percheziționat, în februarie, reședințele de la Sandringham și Windsor. Înalta Curte de la Londra va analiza joi cererea fostului prinț, care este vizat de o anchetă legată de relația sa cu Jeffrey Epstein, relatează AFP.

Fostul prinț Andrew cere anularea mandatelor de percheziție

Demersul vizează legalitatea mandatelor de percheziție emise la 18 februarie 2026 de un judecător al Curții Penale Centrale.

”Dosarul priveşte o cerere prezentată de către Andrew Mountbatten-Windsor” în cadrul unui recurs prin care solicită ”anularea mandatelor de percheziţie emise de către un judecător de la Curtea Penală Centrală, la 18 februarie 2026”, a anunţat o purtătoate de cuvânt a acestor servicii.

Percheziții la Sandringham și Windsor

Polițiștii au efectuat atunci percheziții atât la reședința lui Andrew de la Sandringham, în estul Angliei, cât și la fosta sa locuință de la Windsor, situată la aproximativ 30 de kilometri vest de Londra. Audierea privind contestația este programată pentru joi la Înalta Curte din Londra.

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Informația confirmă dezvăluirile publicate anterior de cotidianul The Telegraph.

Fratele regelui Charles al III-lea a fost arestat în februarie și a petrecut mai multe ore în arest, situație fără precedent în istoria modernă a monarhiei britanice. Arestarea a venit după noi informații referitoare la legăturile sale cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, care a murit în 2019 într-o închisoare din Statele Unite.â

Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein. Sursă foto: Captură video

Andrew, vizat de o anchetă privind documente confidențiale

Andrew este anchetat de poliție pentru ”abateri în exercitarea unei funcţii publice”. Anchetatorii îl suspectează că i-ar fi transmis documente confidențiale lui Jeffrey Epstein în perioada în care a fost emisar al Regatului Unit însărcinat cu Comerțul, între 2001 și 2011.

Poliția a anunțat în luna mai că analizează și o acuzație de agresiune care îl vizează pe fostul prinț. Andrew Mountbatten-Windsor, în vârstă de 66 de ani, nu a fost inculpat până în acest moment.

El a negat constant că ar fi comis vreo faptă ilegală în legătură cu scandalul Epstein.

”În timp ce ancheta noastră cu privire la abateri în exercitatea unei funcţii publice continuă, suntem angajaţi într-o procedură judiciară referitoare la mandate obţinute mai înainte de la Curtea Penală Centrală”, a confirmat AFP Poliţia din Thames Valley, care a efectuat perchrziţiile.

Și-a pierdut titlurile și a plecat de la Royal Lodge

Andrew și-a pierdut titlurile în 2025, după apariția unor noi dezvăluiri privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein.

Ulterior, a fost obligat să părăsească Royal Lodge, reședința de pe domeniul Windsor unde locuia din 2023. Fostul prinț s-a mutat apoi pe domeniul Sandringham, în Norfolk.

Andrew a fost acuzat de agresiuni sexuale de americanca Virginia Giuffre, care susținea că faptele s-ar fi petrecut pe când era minoră și avea 17 ani. Virginia Giuffre s-a sinucis în aprilie 2025.

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