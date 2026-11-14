În Israel, negocierile pentru formarea unui nou executiv intră într-o nouă etapă. Prim-ministrul israelian în exercițiu, Benjamin Netanyahu, a revenit sâmbătă cu o solicitare publică adresată principalului său oponent politic, Gadi Eisenkot, pledând din nou pentru constituirea unui guvern de uniune națională.

Liderul de la Ierusalim susține că o astfel de formulă politică reprezintă singura soluție viabilă prin care se poate „garanta securitatea Israelului” în fața provocărilor regionale, în special în raport cu Iranul, a cărui amenințare a promis că o va elimina „odată pentru totdeauna”, potrivit informațiilor transmise de agenția AFP.

Mesajul premierului în exercițiu vine la scurt timp după ce cei doi lideri au avut o întrevedere față în față. Benjamin Netanyahu a explicat, printr-o declarație video, că întâlnirea sa de joi cu Gadi Eisenkot nu a făcut decât să-i consolideze convingerea că, în acest moment critic, este absolut esențial să se formeze un guvern de uniune națională, o structură politică „care să poată „garanta securitatea Israelului pentru mulți ani de acum înainte”.

Șeful executivului israelian le-a transmis un mesaj direct foștilor și actualilor adversari politici, cerând depășirea blocajelor instituționale și a orgoliilor de partid. „Să intrăm în sala de negocieri, fără condiții prealabile”, a declarat Netanyahu, adăugând un apel ferm la compromis: „să lăsăm deoparte toate disputele și toate boicoturile și să ajungem la acorduri pentru securitatea și viitorul Israelului, inclusiv în ceea ce privește problema recrutării obligatorii”.

Acest nou apel la colaborare are loc într-un context politic în care balanța puterii s-a înclinat recent spre opoziție. Președintele Israelului l-a desemnat sâmbăta trecută pe Gadi Eisenkot, considerat cel mai puternic rival al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, pentru a încerca să formeze un nou guvern. Rămâne de văzut dacă apelul lui Netanyahu la negocieri necondiționate va schimba strategia lui Eisenkot și dacă cele două tabere vor reuși să ajungă la un consens privind viitorul executiv de la Ierusalim.