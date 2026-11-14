Directorul Mossad, Roman Gofman, s-a aflat vineri, 13 noiembrie, la Washington pentru discuții despre Iran cu oficiali ai administrației americane.

Vizita are loc în contextul în care premierul israelian Benjamin Netanyahu încearcă să îl convingă pe președintele Donald Trump să reia operațiunile militare împotriva Teheranului, potrivit Axios. The Jerusalem Post relatează, citând propriile surse, despre deplasarea șefului serviciului israelian de informații.

Potrivit surselor citate de The Jerusalem Post, agenda lui Gofman include discuții cu directorul CIA, John Ratcliffe, și o deplasare ulterioară la Miami pentru o întâlnire cu emisarul american Steve Witkoff. Tema centrală este războiul cu Iranul și posibilele evoluții ale conflictului.

Axios îl descrie pe Gofman drept unul dintre apropiații lui Netanyahu și scrie că premierul israelian insistă pentru revenirea la confruntarea militară. Mossad, CIA și Casa Albă au refuzat să comenteze informațiile privind vizita, potrivit publicației americane.

Poziția publică a președintelui american indică însă prudență față de o nouă escaladare. Într-un interviu acordat Reuters pe 9 noiembrie, Trump a declarat că Arabia Saudită și Qatarul preferă o soluție pașnică, precizând totodată că Statele Unite sunt pregătite să reia atacurile dacă va fi necesar.

Liderul de la Casa Albă a semnalat că nu se grăbește să ordone noi lovituri și că este mulțumit de efectele blocadei navale împotriva Iranului.

Pe 12 noiembrie, Trump a afirmat că SUA nu au nevoie de un acord cu Teheranul. Potrivit Reuters, administrația americană consideră că blocada și sancțiunile economice produc rezultate, ceea ce reduce, în evaluarea sa, necesitatea unei escaladări militare sau a unui progres diplomatic imediat.

Discuțiile despre Iran se desfășoară într-un moment de incertitudine politică în Israel, după alegerile parlamentare din 27 octombrie.

Președintele Isaac Herzog i-a încredințat, pe 8 noiembrie, liderului partidului Yashar, Gadi Eisenkot, mandatul de a forma un guvern. Potrivit comunicatului oficial israelian, formațiuni care însumează 67 de parlamentari l-au recomandat pe Eisenkot pentru această însărcinare. Ăn timp ce Netanyahu a primit susținerea unor formațiuni care au doar 46 de mandate. Aceste recomandări nu reprezintă însă, automat, un acord pentru o coaliție de guvernare.

Al-Monitor relatează, citând surse politice israeliene, că lideri ai opoziției se tem de o posibilă escaladare cu Iranul care ar întârzia sau ar împiedica formarea unui guvern condus de Eisenkot. Netanyahu rămâne la conducerea executivului în perioada de tranziție.

Netanyahu și Eisenkot au discutat joi despre situația de securitate. Ulterior, Eisenkot a cerut o supraveghere strictă a acțiunilor guvernului în perioada de tranziție și a avertizat împotriva folosirii securității naționale pentru obținerea unor avantaje politice, relatează The Times of Israel.

„Pentru mine, securitatea Israelului are prioritate față de orice alt considerent și nu trebuie folosită niciodată pentru a obține capital politic”, a transmis Eisenkot, potrivit declarației reproduse de Axios.