Un oficial de rang înalt de la Teheran a lansat un avertisment dur la adresa Statelor Unite, declarând că instalațiile militare americane din Europa ar putea deveni ținte directe ale Iranului. Declarația vine într-un context regional tensionat, în care negocierile dintre cele două state sunt blocate, iar presa iraniană a inclus deja România pe lista țărilor vizate în eventualitatea unui nou conflict, conform AFP.

Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Mohsen Rezaei, a transmis într-un interviu acordat miercuri postului libanez pro-iranian Al Mayadeen, citat de AFP, că Republica Islamică va riposta împotriva oricărei baze americane implicate în atacuri asupra teritoriului său, indiferent de distanță.

„Dacă avioane americane decolează de la o bază militară americană, chiar dacă aceasta se află într-o ţară europeană sau într-o altă regiune îndepărtată, pentru a bombarda Iranul, vom lovi aceste baze”, a declarat Mohsen Rezaei.

Oficialul iranian a întărit ideea unei reacții extinse, subliniind că distanța geografică nu va proteja obiectivele militare ale Washingtonului. „Orice noi atacuri ale SUA vor fi, de asemenea, întâmpinate cu lovituri asupra bazelor americane aflate la mare distanţă”, a mai spus el.

Aceste declarații vin la scurt timp după ce, săptămâna trecută, publicația iraniană de linie dură Kayhan a scris că bazele americane din România, Marea Britanie, Italia, Grecia, Albania și Cipru ar putea fi luate în colimator în cazul izbucnirii unui nou război cu Statele Unite.

Interviul lui Rezaei a fost difuzat într-un moment în care oficialii americani au început să minimalizeze necesitatea unor noi acțiuni militare împotriva Iranului. Analiștii politici au observat o schimbare de ton din partea președintelui Donald Trump, care a adoptat o atitudine mai conciliantă după înfrângerea suferită de republicani în alegerile intermediare din 3 noiembrie.

Cu toate acestea, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională a precizat că, în prezent, nu există niciun dialog oficial între Teheran și Washington.

Deși Statele Unite insistă ca dosarul nuclear să fie inclus pe agenda oricăror discuții inițiale menite să pună capăt conflictului, partea iraniană pune condiții stricte. Un înalt oficial iranian a declarat săptămâna trecută pentru Reuters că Teheranul a transmis Washingtonului o propunere nucleară prin intermediul Qatarului, însă aceasta va fi discutată doar după ce SUA vor îndeplini cele șapte cerințe formulate de Iran.

În cadrul aceluiași interviu, Mohsen Rezaei a reiterat că Iranul nu va ceda nici măcar o particulă din materialul său nuclear îmbogățit și a avertizat că orice nouă ofensivă americană va avea urmări grave. Poziția reflectă o directivă emisă în luna mai de liderul suprem al Iranului, potrivit căreia uraniul îmbogățit la un nivel apropiat de cel necesar fabricării armelor nucleare nu trebuie scos din țară.

„Avem nevoie de materialul îmbogăţit pentru a proiecta nave şi submarine care funcţionează cu energie nucleară”, a explicat Rezaei. El a adăugat că autoritățile de la Moscova au fost deja informate că stocurile vor rămâne pe teritoriul iranian și că „îl vom folosi noi înşine”.

Anterior, Rusia se oferise să preia uraniul iranian ca parte a unui eventual acord care să reducă temerile Statelor Unite, dar a lăsat decizia finală la latitudinea Teheranului.

Potrivit estimărilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Iranul deținea 440,9 kilograme de uraniu îmbogățit la 60% — un prag mult superior celui necesar pentru scopuri civile — înainte ca Israelul și SUA să bombardeze instalațiile nucleare iraniene în iunie 2025. Nu există date clare privind cantitatea de material care a rămas intactă în urma acelor atacuri. În timp ce Israelul, SUA și statele occidentale acuză constant Teheranul că urmărește dezvoltarea armei nucleare, autoritățile iraniene resping aceste acuzații.