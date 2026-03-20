Noor Pahlavi: Respingerea Republicii Islamice este rezultatul a zeci de ani de represiune

Noor Pahlavi: Respingerea Republicii Islamice este rezultatul a zeci de ani de represiuneNoor Pahlavi / sursa foto: captură video
Prințesa moștenitoare a Iranului, Noor Pahlavi, afirmă că opoziția tot mai vizibilă față de Republica Islamică nu reprezintă o reacție apărută peste noapte, ci rezultatul unui proces istoric îndelungat, marcat de încercări repetate de reformă și de răspunsuri represive din partea autorităților.

Într-un interviu acordat publicației The Jerusalem Post, Noor Pahlavi a vorbit despre mesajele pe care spune că le primește din interiorul Iranului, despre presiunea sub care trăiește populația și despre modul în care actuala criză este percepută de iranieni, atât în țară, cât și în diaspora.

Potrivit acesteia, una dintre cele mai mari temeri exprimate de cei care îi scriu este posibilitatea ca actualul regim să rămână la putere în pofida valului de nemulțumire și a costurilor umane deja înregistrate.

„Principalele mesaje pe care le primesc din interior sunt doar să le reamintesc constant tuturor să nu lase regimul în picioare. Asta e frica principală”, a declarat ea.

Andi Moisescu, primele declarații după ce „Apropo TV” a fost eliminată din grila Pro TV: Asta mai lipsea
Salarii de până la 3.000 de euro pe lună în sectorul HoReCa. Sunt peste 95.000 de posturi

Noor Pahlavi: Schimbarea de atitudine s-a construit în timp

Noor Pahlavi susține că respingerea sistemului politic actual s-a consolidat de-a lungul mai multor generații. „Iranienii nu au decis brusc să respingă Republica Islamică”, a spus ea.

„Fiecare generație a încercat să vadă dacă sistemul se poate schimba, iar de fiecare dată răspunsul a fost reprimarea.”

În același interviu, ea a descris actualul moment drept consecința unui șir de episoade în care societatea iraniană a testat posibilitatea reformei, însă, în opinia sa, răspunsul autorităților a fost constant același.

„Problema nu este doar o singură politică sau o singură administrație. Sistemul în sine este imposibil de reformat și i s-au oferit numeroase oportunități de a face acest lucru”, a afirmat Noor Pahlavi.

Protestele și rolul noilor generații din Iran

Fiica lui Reza Pahlavi a făcut referire și la protestele declanșate după moartea lui Mahsa Amini, caz care a atras atenția internațională și a devenit un punct de referință pentru mișcarea „Femei, Viață, Libertate”. Noor Pahlavi a spus că una dintre imaginile care au marcat-o cel mai mult a fost implicarea tinerilor care au crescut integral sub Republica Islamică.

„Ceea ce a fost cel mai remarcabil pentru mine în acea mișcare a fost să văd tinerii, care nu au avut niciun rol în aducerea acestui guvern și care aveau toată viața înainte, riscându-și viața pentru un viitor mai bun pe care poate nu-l vor vedea”, a declarat ea.

Teheran, Iran, ian 2026

Teheran, Iran, ian 2026 / sursa foto: captură video

Ea a adăugat că experiențele acestor tineri au determinat-o să fie mai vocală în spațiul public. „Curajul poporului din Iran mi-a dat hotărârea de a lupta, de a trage puterea la răspundere și de a aduce lumină asupra atrocităților comise de regim”, a spus Noor Pahlavi.

Femeile, în centrul transformărilor sociale

În evaluarea sa, condiția femeilor reprezintă una dintre cele mai clare linii de separare între Iranul de dinaintea revoluției din 1979 și sistemul instituit ulterior. Noor Pahlavi a invocat protestele apărute imediat după revoluție împotriva hijabului obligatoriu și a restrângerii drepturilor femeilor.

Ea a vorbit și despre moștenirea bunicii sale, fosta împărăteasă Farah Pahlavi, pe care a descris-o ca pe o figură implicată activ în societate și în susținerea accesului femeilor la educație și participare publică. „Era foarte dedicată avansării drepturilor femeilor. Adesea sublinia că progresul femeilor depinde de educație, cultură și instituții puternice”, a afirmat Noor.

Noor Pahlavi, despre rolul asumat în exil

Noor Pahlavi a explicat că implicarea sa publică nu este rezultatul unei ambiții personale, ci al unui sentiment de responsabilitate.

„Simt o datorie să onorez moștenirea familiei mele, luptând pentru poporul iranian, pentru viitorul și libertatea lor”, a declarat ea.

Totodată, a insistat că rolul central aparține celor care se află în Iran și care suportă direct consecințele represiunii. „Nimic nu se compară cu riscurile cu care se confruntă oamenii din interiorul Iranului. Orice vom înfrunta în exil nu se compară cu ceea ce îndură ei”, a spus aceasta.

În privința tatălui său, Reza Pahlavi, Noor a afirmat că acesta este văzut de susținătorii săi drept o punte către o eventuală tranziție politică.

„Tatăl meu s-a oferit ca o punte către viitor”, a declarat ea, subliniind că, în opinia sa, decizia privind viitorul constituțional al Iranului ar trebui să aparțină populației.

Percepția asupra momentului actual

Noor Pahlavi a mai spus că, din mesajele pe care le primește, reiese o stare de așteptare în rândul multor iranieni.

„Fiecare iranian cu care am vorbit așteaptă momentul în care va veni chemarea la acțiune”, a afirmat ea.

În același timp, a susținut că actualul context este perceput de o parte dintre iranieni drept un moment decisiv. „Nu le mai e frică să moară. Ar prefera să-și riște viața luptând pentru un viitor mai bun decât să continue așa cum stau lucrurile”, a declarat Noor Pahlavi pentru The Jerusalem Post.

Enigma reactivării din senin a lui Călin Georgescu și cine e omul care îl controlează pe George Simion
Bătălia întunecată care se duce pentru controlul țării. Nicușor Dan, personaj tragicomic
Motivația pe care familia i-a impus-o lui Damian Drăghici, în copilărie: Ori muzică, ori pușcărie

