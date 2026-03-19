Kurzii spun că regimul din Iran e gata să cadă și alteaptă ordinul lui Trump să acționeze

Dictatura teocratică islamistă din Iran ar putea supraviețui dacă forțele terestre kurde nu sunt lăsate să intervină în conflict, avertizează un comandant, dar mesajele contradictorii ale lui Trump cu privire la aceștia au lăsat coaliția anti-Iran fără un răspuns clar din partea SUA, scrie Express.

Regimul slăbit din Iran ar putea supraviețui dacă forțele terestre kurde nu sunt lăsate să se alăture luptei, avertizează un lider de rang înalt al uneia dintre grupurile lor armate. Babasheikh Hosseini, secretarul general al Organizației Khabat, le-a declarat reporterilor: „Dacă nu vom ajunge pe acest câmp de luptă, sfârșitul regimului fie nu va avea loc, fie va fi întârziat mult”.

Grupările kurde au petrecut ani de zile pregătindu-se exact pentru acest moment - sperând să răstoarne Republica Islamică, să obțină o autonomie mai mare și, eventual, să creeze un stat independent.

Primele zile ale războiului păreau să ofere o deschidere, Trump declarând: „Cred că este minunat că vor să facă asta, aș fi total de acord”. Câteva zile mai târziu, el a schimbat discursul. „Războiul este suficient de complicat și fără a-i implica pe kurzi”, a spus el.

Conform unui raport al The Telegraph, ezitarea lui Trump nu a diminuat hotărârea coaliției kurde nou formate - o alianță care s-a format cu mai puțin de o săptămână înainte de primele focuri de armă.

„Dacă peshmerga noștri ar fi fost la fața locului și le-am fi spus locuitorilor din Rojhelat să se ridice, atunci căderea regimului ar fi fost mult mai aproape până acum”, a declarat Babasheikh Hosseini.

Dar Washingtonul rămâne evaziv pe acest subiect, se plâng kurzii. „Vrem să înțelegem politica Americii”, a spus el, adăugând că la un moment dat „Trump a spus: «Vom înceta lupta», dar apoi, ore mai târziu, a spus: «Nu, războiul va continua».”

„Nu înțelegem poziția lor în acest moment”, a spus el. „Încă putem lansa o invazie singuri, dar cu ajutorul lor va fi mult mai bine.”

Bilanțul atacurilor asupra conducerii Iranului a fost sever. Liderul suprem însuși a căzut în prima zi a ostilităților, iar o serie de alte atacuri au eliminat personalități de rang înalt în săptămânile de după - cea mai recentă fiind uciderea lui Ali Larijani, care conducea aparatul de securitate națională al țării.

Vorbind din regiunea semi-autonomă Kurdistan din Irak, Babasheikh Hosseini spune că daunele cumulative au creat o fereastră de oportunitate rară.

„Regimul este foarte afectat acum, dar SUA are nevoie de o strategie pentru a-l răsturna complet”, a spus el. „Condițiile sunt bune acum pe teren. Condițiile sunt excelente pentru ca noi să intrăm în Iran. Dar nu trebuie să uităm că suntem oaspeți aici și nu putem reprezenta o amenințare pentru Kurdistanul irakian. Dacă luăm vreo măsură, am putea pune regiunea Kurdistanului irakian [din nordul Irakului] în pericol.”

Regiunea nu este un refugiu sigur. Mișcările kurde de opoziție s-au stabilit acolo timp de decenii, iar această prezență singură a fost suficientă pentru a atrage focul - din partea forțelor iraniene și a rețelei de miliții și grupări teroriste aliniate cu Iranul, răspândite pe teritoriul irakian.

Washingtonul și Tel Avivul au ripostat împotriva acelorași forțe, lăsând Irakul în poziția unică și inconfortabilă de a fi absorbit atacurile fiecărei părți implicate în conflict.

Totuși, strategia kurdă nu este lipsită de precedent. În Siria, forțe similare s-au dovedit indispensabile în dezmembrarea controlului teritorial al Statului Islamic - iar logica desfășurării lor împotriva Teheranului nu este trecută cu vederea de către planificatorii de la Washington care caută o modalitate de a realiza o schimbare de regim fără ca soldații americani să pună piciorul în Iran.

Acest calcul a devenit mai dificil de când Trump a mutat încă mii de pușcași marini în regiune, o decizie care a generat deja un impact politic semnificativ pe plan intern. Rămâne de văzut dacă se va răzgândi din nou.