Scăderea prețului la benzină în Statele Unite și ieftinirea petrolului pe piețele internaționale pot avea implicații și pentru șoferii din România. Prețul mediu al benzinei obișnuite din SUA a coborât la 3,9788 dolari pe galon, sub pragul de 4 dolari pentru prima dată din iulie 2026, în timp ce petrolul Brent a ajuns temporar sub 90 de dolari pe baril.

Evoluția este urmărită și pe piața europeană, deoarece cotațiile internaționale ale petrolului influențează costurile de aprovizionare ale rafinăriilor. O eventuală ieftinire susținută a țițeiului poate reduce presiunea asupra prețurilor carburanților, inclusiv în România. Efectul nu este însă imediat și nici automat: prețul de la pompă depinde și de cursul valutar, costurile de rafinare, distribuție și fiscalitate.

Datele disponibile pentru piața românească arată că prețurile au început să scadă în ultima săptămână, dar diferențele sunt încă moderate.

Potrivit datelor centralizate din Monitorul Prețurilor, media națională a ajuns miercuri, 11 noiembrie, la:

- Benzină standard: 9,80 lei/litru; - Motorină standard: 10,84 lei/litru; - GPL: 4,78 lei/litru.

Comparativ cu 4 noiembrie, benzina s-a ieftinit cu aproximativ 25 de bani pe litru, iar motorina cu 10 bani. Pentru un șofer care alimentează cu 50 de litri de benzină, diferența înseamnă o economie de 12,50 lei față de nivelul mediu înregistrat cu o săptămână înainte. În cazul motorinei, economia este de aproximativ 5 lei la aceeași cantitate.

Prețul petrolului Brent a înregistrat o scădere importantă la începutul săptămânii. Pe 9 noiembrie, cotația a pierdut aproximativ 5,8%, iar pe 10 noiembrie a încheiat ședința la aproximativ 91,9 dolari pe baril, după ce coborâse temporar sub 90 de dolari.

Cu toate acestea, reducerea prețului țițeiului nu se transmite instantaneu în tarifele afișate la pompă.

Rafinăriile și distribuitorii lucrează cu stocuri cumpărate anterior, iar contractele de aprovizionare și costurile de procesare influențează momentul în care modificările de pe piața internațională ajung la consumatori.

În plus, prețul final al carburanților din România include accize și TVA. Aceste componente fiscale nu scad automat atunci când petrolul se ieftinește. Contează și cursul leu-dolar, deoarece țițeiul este tranzacționat în moneda americană.

Prin urmare, o reducere a cotației Brent poate contribui la ieftinirea benzinei și motorinei, dar amploarea reducerii de la pompă este, de regulă, mai mică decât variația prețului barilului.

Dacă petrolul își continuă ieftinirea, iar livrările din Orientul Mijlociu se stabilizează, presiunea asupra prețurilor carburanților din Europa ar putea să se reducă.

Pentru România, evoluția depinde însă și de cotațiile produselor petroliere rafinate, de cursul valutar și de politica de prețuri a distribuitorilor.

Scăderea prețurilor din SUA este un indicator al schimbărilor de pe piața energetică internațională, dar nu înseamnă că șoferii români vor plăti automat mai puțin la următoarea alimentare.

Pentru șoferii din România, următoarele săptămâni vor fi importante. Dacă tendința descendentă a petrolului se menține, există premise pentru noi ajustări ale prețurilor la pompă, însă amploarea acestora nu poate fi stabilită deocamdată.