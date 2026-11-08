Prețurile carburanților au înregistrat modificări minore duminică, 8 noiembrie 2026, în principalele orașe din România, comparativ cu ziua precedentă. Potrivit datelor centralizate de Peco Online, cel mai mic tarif raportat la nivel național este de 9,69 lei pentru un litru de benzină și 10,69 lei pentru motorină. În București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța, prețurile diferă în funcție de rețeaua de benzinării și de stația aleasă.

Șoferii care alimentează duminică, 8 noiembrie, găsesc prețuri apropiate de cele afișate sâmbătă în cele cinci mari orașe analizate. Timișoara are cele mai mici tarife dintre acestea, în timp ce la nivel național cele mai reduse prețuri raportate de Peco Online sunt la o benzinărie din județul Mureș.

Conform datelor Peco Online, cel mai mic preț raportat pentru benzina standard este de 9,69 lei pe litru. Tariful este afișat la stația Petrolium din localitatea Albești, județul Mureș, amplasată pe DN13. Aceeași benzinărie are și cel mai redus tarif pentru motorină, de 10,69 lei pe litru.

În orașele mari, prețurile minime sunt mai ridicate.

La Timișoara, un litru de benzină standard poate fi cumpărat cu 9,85 lei, iar motorina costă de la 10,83 lei. Ambele tarife sunt disponibile la stația Socar de pe Calea Aradului nr. 107/A.

În București, Iași și Constanța, cele mai mici prețuri raportate sunt de 9,87 lei pentru benzină și 10,86 lei pentru motorină.

La Cluj-Napoca, benzina pornește tot de la 9,87 lei pe litru, însă motorina poate fi cumpărată cu minimum 10,85 lei.

În Cluj-Napoca, cel mai redus preț al benzinei standard este de 9,87 lei pe litru, afișat în mai multe benzinării Petrom. Printre acestea se află stațiile de pe strada Oașului, Calea Traian Vuia nr. 141A/B și drumul Cluj-Napoca–Turda. La Lukoil, Socar și DHR, un litru de benzină costă 9,89 lei. În rețelele MOL, OMV și Rompetrol, tariful ajunge la 9,93 lei, iar la Gazprom este de 10,17 lei.

Pentru motorină, cele mai mici prețuri sunt afișate de stațiile DHR de pe strada Plopilor nr. 64 și strada Frunzișului nr. 83, unde litrul costă 10,85 lei.

Cluj-Napoca este singurul dintre cele cinci orașe analizate în care prețul minim al motorinei a scăzut cu un ban față de vineri, când era de 10,86 lei.

În celelalte rețele, motorina costă:

10,86 lei pe litru la Petrom;

10,89 lei la Lukoil și Socar;

10,92 lei la MOL, OMV și Rompetrol;

10,99 lei la Gazprom.

Șoferii din Iași găsesc benzina standard la prețuri care pornesc de la 9,87 lei pe litru, în stațiile Petrom și Socar.

Tariful este disponibil inclusiv la benzinăriile Socar de pe strada Nicoriță și Splai Bahlui, dar și la Petrom de pe Calea Chișinăului și Șoseaua Păcurari. În aceleași rețele, cel mai mic preț al motorinei este de 10,86 lei pe litru. La Lukoil, benzina se vinde cu 9,89 lei, iar motorina cu 10,89 lei. Tarife identice sunt afișate și la stația Socar de pe bulevardul Poitiers nr. 2.

În benzinăriile MOL, OMV și Rompetrol, litrul de benzină standard costă 9,93 lei, iar cel de motorină ajunge la 10,92 lei.

În Constanța, benzina standard poate fi cumpărată cu minimum 9,87 lei pe litru. Acest tarif este afișat în mai multe stații Petrom, inclusiv pe strada Soveja, bulevardul Aurel Vlaicu, Șoseaua Mangaliei, bulevardul Mamaia și bulevardul Tomis. Același preț este disponibil și la Socar, pe bulevardul I.C. Brătianu nr. 214.

În rețeaua Lukoil, benzina costă 9,89 lei pe litru. La MOL, OMV și Rompetrol, tariful afișat este de 9,93 lei.

În cazul motorinei, cele mai mici prețuri sunt de 10,86 lei pe litru, la Petrom și Socar.

Șoferii care aleg Lukoil plătesc 10,89 lei pentru un litru de motorină, în timp ce la MOL, OMV și Rompetrol prețul este de 10,92 lei.

În Capitală, prețul benzinei standard variază între 9,87 și 9,93 lei pe litru în cele șase rețele principale de benzinării monitorizate.

Cel mai mic tarif, de 9,87 lei, este afișat în numeroase stații Petrom din București.

Printre acestea se numără benzinăriile situate la următoarele adrese:

Strada Barbu Văcărescu nr. 78;

Șoseaua Virtuții nr. 27;

Șoseaua Mihai Bravu nr. 566;

Calea Vitan nr. 49-55;

Șoseaua Olteniței nr. 253A;

Bulevardul Iuliu Maniu nr. 486.

Benzina costă tot 9,87 lei pe litru la stația Socar de pe strada Vasile Lascăr nr. 141A. În schimb, la benzinăriile Socar de pe bulevardul Theodor Pallady nr. 50 și bulevardul Basarabia nr. 103, prețul este de 9,89 lei. Același tarif se regăsește în rețeaua Lukoil, inclusiv la stațiile de pe bulevardul Camil Ressu nr. 62F, Șoseaua Alexandriei nr. 199, Calea Rahovei nr. 234, Șoseaua Mihai Bravu nr. 472-474 și Șoseaua Pipera nr. 37-41.

În rețelele MOL, Rompetrol și OMV, benzina standard costă 9,93 lei pe litru. Printre stațiile care afișează acest preț sunt MOL de pe Calea Văcărești nr. 132-134 și bulevardul Decebal nr. 23, Rompetrol de pe Șoseaua Fundeni nr. 21-25 și OMV de pe bulevardul Timișoara nr. 60B.

Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare tarif din cele șase rețele este de șase bani pe litru. Astfel, pentru alimentarea unui rezervor de 50 de litri, diferența de cost ajunge la trei lei, în funcție de stația aleasă.

Motorina standard se vinde duminică în București cu prețuri cuprinse între 10,86 și 10,92 lei pe litru. În stațiile Petrom, litrul costă 10,86 lei, acesta fiind cel mai redus tarif dintre cele șase rețele analizate.

Prețul poate fi găsit, printre altele, la benzinăriile de pe strada Barbu Văcărescu nr. 78, Șoseaua Virtuții nr. 27, Șoseaua Mihai Bravu nr. 566, Calea Vitan nr. 49-55 și bulevardul Iuliu Maniu nr. 486. Tot 10,86 lei pe litru costă motorina la stația Socar de pe strada Vasile Lascăr nr. 141A. La celelalte două benzinării Socar monitorizate, aflate pe bulevardul Theodor Pallady nr. 50 și bulevardul Basarabia nr. 103, tariful este de 10,89 lei.

Un preț identic este afișat și în rețeaua Lukoil, inclusiv la stațiile de pe bulevardul Camil Ressu nr. 62F, Șoseaua Alexandriei nr. 199, Calea Rahovei nr. 234 și Șoseaua Pipera nr. 37-41. La MOL, Rompetrol și OMV, motorina standard costă 10,92 lei pe litru. Pentru un rezervor de 50 de litri, șoferii plătesc 543 de lei la o benzinărie unde litrul costă 10,86 lei. La un tarif de 10,92 lei pe litru, aceeași cantitate ajunge la 546 de lei, cu trei lei mai mult.

Prețurile sunt orientative și pot suferi modificări în funcție de benzinărie, localitate și momentul actualizării. Înainte de alimentare, șoferii trebuie să consulte tarifele afișate la pompă.