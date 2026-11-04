Motorina s-a scumpit cu 5 bani pe litru, miercuri, 4 noiembrie 2026, în majoritatea marilor lanțuri de benzinării, după 27 de zile în care tarifele au rămas neschimbate. În București, prețurile la motorina standard pornesc de la 10,91 lei pe litru și ajung la 10,97 lei. Benzina nu a înregistrat modificări în ultimele patru zile și se vinde cu 10,01–10,07 lei pe litru, potrivit datelor Peco Online.

Cel mai mic preț pentru benzina standard din București este de 10,01 lei pe litru, tarif afișat la stațiile Petrom. Acesta este neschimbat din 31 octombrie.

La Socar, benzina se găsește tot cu 10,01 lei pe litru în unele stații, în timp ce în alte puncte de alimentare ale rețelei ajunge la 10,04 lei pe litru.

Prețul este mai ridicat la Rompetrol, OMV și Lukoil, unde litrul de benzină standard costă 10,07 lei. Tariful este același de la 31 octombrie.

La nivelul marilor orașe, cele mai mici prețuri la benzină sunt în Cluj-Napoca și Timișoara, unde litrul costă 9,99 lei. În București, Iași și Constanța, benzina standard se vinde cu minimum 10,01 lei pe litru.

În București, motorina standard are un preț minim de 10,91 lei pe litru la Petrom. Tariful a crescut de la 10,86 lei, valoare menținută din 8 octombrie.

Aceeași majorare de 5 bani se regăsește și în cazul prețurilor afișate de mai multe dintre marile rețele. La Rompetrol și OMV, litrul de motorină standard a ajuns la 10,97 lei, de la 10,92 lei. La MOL, prețul este tot de 10,97 lei, după ce a crescut de la 10,92 lei, tarif menținut din 9 octombrie.

La Lukoil, motorina se vinde cu 10,92 lei pe litru, fără modificări față de prețul din 9 octombrie.

În cazul Socar, tarifele diferă în funcție de stație. Prețurile raportate pentru rețea indică valori în jurul intervalului de 10,91–10,94 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, motorina standard se găsește cu minimum 10,84 lei pe litru, cel mai mic preț dintre orașele menționate. La Timișoara, litrul costă de la 10,88 lei, în timp ce în București, Iași și Constanța prețul minim este de 10,91 lei.

Scumpirile de la pompă au loc în condițiile în care Guvernul a decis prelungirea măsurilor de protecție aplicate pe piața carburanților. Reducerea temporară a accizei la motorina standard și limitarea adaosului comercial vor fi menținute până la 31 ianuarie 2027.

Măsurile au fost instituite prin Legea nr. 162/2026 și urmau să expire la 31 octombrie. Prin hotărârea adoptată de Guvern, aplicarea lor a fost extinsă pentru încă trei luni, începând cu 1 noiembrie 2026.

Premierul Luca Niculescu a declarat că prelungirea măsurilor are rolul de a limita creșterea prețurilor la motorină.

„Ne preocupă, de asemenea, creșterea prețului la carburant, suportată din ce în ce mai greu de români, și ca măsură de sprijin vom prelungi astăzi cu încă trei luni perioada de aplicare a măsurilor pentru limitarea majorărilor la prețul motorinei”, a afirmat premierul.

Potrivit Ministerului Finanțelor, proiectul de prelungire a fost elaborat împreună cu Ministerul Energiei și menține mecanismele deja aplicate pe piața carburanților. Pe lângă reducerea temporară a accizei la motorina standard, sunt păstrate limitarea adaosului comercial și monitorizarea exporturilor și a livrărilor intracomunitare.

Evaluările Ministerului Finanțelor arată că eliminarea reducerii accizei ar fi putut duce la o creștere a prețului motorinei cu aproximativ 0,85 lei pe litru, în condițiile în care ceilalți factori de piață ar fi rămas neschimbați.

Instituția estima că litrul de motorină ar fi putut ajunge de la aproximativ 10,90 lei la 11,75 lei. Pentru un rezervor de 50 de litri, diferența ar fi însemnat un cost suplimentar de aproximativ 42 de lei.

Prin prelungirea măsurilor, reducerea accizei la motorina standard continuă până la 31 ianuarie 2027. Totodată, adaosul comercial rămâne limitat la valoarea medie anuală din 2025, majorată o singură dată cu rata inflației.