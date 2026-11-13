Breaking News: Gabriel Daraban și Gheorghe Chealfă, reținuți de DIICOT în dosarul motorinei

Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal Constanța, și omul de afaceri Gheorghe Chealfă au fost reținuți pentru 24 de ore, joi seară, 12 noiembrie 2026, potrivit surselor judiciare citate de Gândul.

Ancheta vizează presupuse nereguli în comercializarea produselor petroliere, inclusiv scoaterea din antrepozitul vamal a aproape 67.000 de tone de motorină fără respectarea obligațiilor de vămuire.

Măsurile au fost dispuse după mai multe ore de audieri, într-un dosar în care procurorii cercetează suspiciuni de evaziune fiscală, abuz în serviciu și obținere ilegală de fonduri.

Potrivit informațiilor publicate de Gândul, Gabriel Daraban ar fi permis, în perioada 13 iulie 2023 – 24 ianuarie 2025, eliberarea din antrepozitul vamal Oil Terminal a unei cantități de 66.669,467 tone de motorină. Produsele ar fi fost transferate către antrepozitul fiscal al societății Jetfly Hub fără îndeplinirea obligațiilor vamale.

Valoarea în vamă a motorinei este de 245.041.261,56 lei, echivalentul a aproape 50 de milioane de euro. Această sumă reprezintă valoarea mărfii, nu prejudiciul fiscal stabilit în dosar.

Anchetatorii verifică rolul fostului director comercial în aprobarea documentelor și în supravegherea procedurilor de verificare și eliberare a produselor petroliere.

Reținerile au avut loc după o operațiune desfășurată joi, 12 noiembrie, în cadrul căreia au fost puse în aplicare 46 de mandate de percheziție în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.

Dosarul privește constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu. Unele dintre faptele investigate ar fi fost comise în formă continuată și ar fi avut consecințe deosebit de grave.

Potrivit informațiilor din anchetă prezentate în presă, gruparea ar fi fost constituită în 2023, iar activitatea acesteia ar fi implicat oameni de afaceri, funcționari vamali și angajați ai unei instituții bancare.

Anchetatorii descriu mai multe mecanisme prin care ar fi fost eludate obligațiile fiscale sau obținute finanțări în baza unor documente inexacte.

Unul dintre acestea privește amânarea nelegală a plății accizelor și TVA de aproximativ 238,6 milioane de lei. Motorina ar fi fost comercializată înainte de achitarea obligațiilor, iar dobânzile și penalitățile aferente ar depăși 25 de milioane de lei.

O altă componentă vizează peste 340 de facturi pentru livrări fictive, emise între decembrie 2023 și august 2025, cu o valoare totală de peste 208 milioane de lei. Prejudiciul estimat din TVA ar fi de aproximativ 33,3 milioane de lei.

Procurorii cercetează și obținerea a peste 41 de milioane de lei prin 12 contracte de credit IMM Invest, încheiate de șapte societăți, presupus cu sprijinul unor angajați ai CEC Bank.

Oil Terminal a confirmat, într-un raport transmis Bursei de Valori București, că Gabriel Daraban și-a încetat activitatea de director comercial în data de 12 noiembrie 2026. Compania nu a precizat în informare dacă încetarea raporturilor de muncă s-a produs prin demisie.

Societatea a mai transmis că nu are calitate procesuală în dosar și că pune la dispoziția organelor de urmărire penală documentele necesare clarificării situației. Totodată, Oil Terminal a precizat că la companie nu au fost desfășurate percheziții în acea zi.

Gheorghe Chealfă este un om de afaceri originar din Dărmănești, județul Bacău, cu activitate în industria petrolieră. Potrivit informațiilor prezentate de Constanța INFO, numele său este asociat cu firme care au avut relații comerciale cu rafinăria RAFO Onești și, ulterior, cu activități de prelucrare a reziduurilor petroliere în Constanța.

Chealfă a fost reținut în aceeași seară cu Gabriel Daraban. Informațiile privind identitatea celor doi provin din surse judiciare citate de presă, DIICOT nepublicând numele suspecților în comunicatul despre operațiune.

DIICOT a precizat că probele administrate până la momentul comunicării nu indicau proveniența motorinei de la distribuitori localizați în Federația Rusă. Cercetările vizează în principal presupusa eludare a obligațiilor privind plata TVA și a accizelor.

Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.